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Στεφάνου στο The Football Show: Στα 2,6 εκατ. δολάρια η μεταγραφή του Γουόκαπ στην Ντουμπάι
Στεφάνου στο The Football Show: Στα 2,6 εκατ. δολάρια η μεταγραφή του Γουόκαπ στην Ντουμπάι
Ο Μιχάλης Στεφάνου αποκάλυψε στην εκπομπή του protothema.gr το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Τεξανού γκαρντ στην ομάδα των Εμιράτων
Ο Μιχάλης Στεφάνου ανέλυσε στο The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr το παρασκήνιο της συμφωνίας που έστειλε τον Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό στην Dubai Basketball.
Όπως ανέφερε, τόσο ο παίκτης όσο και η ομάδα του Ντουμπάι διαπίστωσαν ότι η κατάσταση οδηγούνταν σε αδιέξοδο, καθώς μια ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη δεν θα ευνοούσε καμία πλευρά.
Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, κράτησε ήρεμη στάση σε όλη τη διάρκεια της υπόθεσης και δεν μπήκε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με τον Γουόκαπ, δίνοντας χρόνο σε όλες τις πλευρές να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Dubai Basketball επέστρεψε στη συνέχεια με σαφώς βελτιωμένη πρόταση, η οποία ουσιαστικά αναγνώριζε την ισχύ του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τον Ολυμπιακό.
Το ύψος της μεταγραφής ανέρχεται στα 2,6 εκατομμύρια δολάρια, ποσό με το οποίο ολοκληρώθηκε η συμφωνία και άνοιξε ο δρόμος για τη μετακίνηση του Γουόκαπ στο Ντουμπάι.
Όπως ανέφερε, τόσο ο παίκτης όσο και η ομάδα του Ντουμπάι διαπίστωσαν ότι η κατάσταση οδηγούνταν σε αδιέξοδο, καθώς μια ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη δεν θα ευνοούσε καμία πλευρά.
Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, κράτησε ήρεμη στάση σε όλη τη διάρκεια της υπόθεσης και δεν μπήκε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με τον Γουόκαπ, δίνοντας χρόνο σε όλες τις πλευρές να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Dubai Basketball επέστρεψε στη συνέχεια με σαφώς βελτιωμένη πρόταση, η οποία ουσιαστικά αναγνώριζε την ισχύ του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τον Ολυμπιακό.
Το ύψος της μεταγραφής ανέρχεται στα 2,6 εκατομμύρια δολάρια, ποσό με το οποίο ολοκληρώθηκε η συμφωνία και άνοιξε ο δρόμος για τη μετακίνηση του Γουόκαπ στο Ντουμπάι.
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