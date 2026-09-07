Στεφάνου στο The Football Show: Στα 2,6 εκατ. δολάρια η μεταγραφή του Γουόκαπ στην Ντουμπάι
SPORTS
Ολυμπιακός Τόμας Γουόκαπ The Football Show

Στεφάνου στο The Football Show: Στα 2,6 εκατ. δολάρια η μεταγραφή του Γουόκαπ στην Ντουμπάι

Ο Μιχάλης Στεφάνου αποκάλυψε στην εκπομπή του protothema.gr το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Τεξανού γκαρντ στην ομάδα των Εμιράτων

Στεφάνου στο The Football Show: Στα 2,6 εκατ. δολάρια η μεταγραφή του Γουόκαπ στην Ντουμπάι
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μιχάλης Στεφάνου ανέλυσε στο The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr το παρασκήνιο της συμφωνίας που έστειλε τον Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό στην Dubai Basketball.

Όπως ανέφερε, τόσο ο παίκτης όσο και η ομάδα του Ντουμπάι διαπίστωσαν ότι η κατάσταση οδηγούνταν σε αδιέξοδο, καθώς μια ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη δεν θα ευνοούσε καμία πλευρά.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, κράτησε ήρεμη στάση σε όλη τη διάρκεια της υπόθεσης και δεν μπήκε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με τον Γουόκαπ, δίνοντας χρόνο σε όλες τις πλευρές να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Dubai Basketball επέστρεψε στη συνέχεια με σαφώς βελτιωμένη πρόταση, η οποία ουσιαστικά αναγνώριζε την ισχύ του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τον Ολυμπιακό.

Το ύψος της μεταγραφής ανέρχεται στα 2,6 εκατομμύρια δολάρια, ποσό με το οποίο ολοκληρώθηκε η συμφωνία και άνοιξε ο δρόμος για τη μετακίνηση του Γουόκαπ στο Ντουμπάι.

14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης