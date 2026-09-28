Δωρεάν μαθήματα σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, από πρώτες βοήθειες έως ρομποτική

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Σε εξέλιξη βρίσκονται δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του «Aegean Skills», της δράσης που υλοποιούν από κοινού η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων
Δέκα νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της δράσης Aegean Skills που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.
Ο νέος κύκλος καλύπτει την αποτελεσματική επικοινωνία, την πρόληψη του σχολικού και ηλεκτρονικού εκφοβισμού, τη δημιουργική γραφή, τη χρήση διαδραστικών πινάκων και την εκπαιδευτική ρομποτική. Περιλαμβάνει, ακόμη, προγράμματα τουριστικής ψυχολογίας, ιταλικών για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων και καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 32 έως 48 ώρες.
Η συμμετοχή απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου και παρέχεται δωρεάν. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δράσης, από την έναρξή της τον Φεβρουάριο του 2026 έχουν καταγραφεί περίπου 1.800 εγγραφές. Επιστημονικά υπεύθυνη των προγραμμάτων είναι η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσή Βιτσιλάκη.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο νέος κύκλος καλύπτει την αποτελεσματική επικοινωνία, την πρόληψη του σχολικού και ηλεκτρονικού εκφοβισμού, τη δημιουργική γραφή, τη χρήση διαδραστικών πινάκων και την εκπαιδευτική ρομποτική. Περιλαμβάνει, ακόμη, προγράμματα τουριστικής ψυχολογίας, ιταλικών για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων και καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 32 έως 48 ώρες.
Η συμμετοχή απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου και παρέχεται δωρεάν. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δράσης, από την έναρξή της τον Φεβρουάριο του 2026 έχουν καταγραφεί περίπου 1.800 εγγραφές. Επιστημονικά υπεύθυνη των προγραμμάτων είναι η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσή Βιτσιλάκη.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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