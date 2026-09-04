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Σουντουλίδης στο The Football Show: Δεν θα υπάρξει απάντηση από τον ΠΑΟΚ στους οπαδούς του, καμία σκέψη Σαββίδη για αποχώρηση
Σουντουλίδης στο The Football Show: Δεν θα υπάρξει απάντηση από τον ΠΑΟΚ στους οπαδούς του, καμία σκέψη Σαββίδη για αποχώρηση
Το ρεπορτάζ του Σταύρου Σουντουλίδη στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr για το γηπεδικό, την επόμενη μέρα της ΠΑΕ και τα μεταγραφικά σενάρια
Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να απαντήσει στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σταύρου Σουντουλίδη στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr.
Όπως ανέφερε, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ είχε πρόθεση να τοποθετηθεί επίσημα για τα ζητήματα που αφορούν το γήπεδο, ωστόσο η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει καθυστερήσει. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η επίσημη ενημέρωση να πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση ή σαφές στίγμα από την πλευρά της διοίκησης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο όνομα του Τέλη Μυστακίδη, για τον οποίο υπάρχει συχνά συζήτηση ως πιθανή λύση για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Όπως σημείωσε ο Σταύρος Σουντουλίδης, ο επιχειρηματίας δεν έχει κάνει την παραμικρή δημόσια τοποθέτηση για θέματα που αφορούν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τις αρχές του 2026.
«Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί πολύ εύκολα σκέφτονται πολλοί ότι η επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Τέλης Μυστακίδης, όμως δεν είναι κανείς σίγουρος ότι αυτή θα είναι η διαδρομή που θα ακολουθηθεί αν ποτέ φτάσουμε σε μια τέτοια διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη πως εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Όπως ανέφερε, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ είχε πρόθεση να τοποθετηθεί επίσημα για τα ζητήματα που αφορούν το γήπεδο, ωστόσο η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει καθυστερήσει. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η επίσημη ενημέρωση να πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση ή σαφές στίγμα από την πλευρά της διοίκησης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο όνομα του Τέλη Μυστακίδη, για τον οποίο υπάρχει συχνά συζήτηση ως πιθανή λύση για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Όπως σημείωσε ο Σταύρος Σουντουλίδης, ο επιχειρηματίας δεν έχει κάνει την παραμικρή δημόσια τοποθέτηση για θέματα που αφορούν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τις αρχές του 2026.
«Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί πολύ εύκολα σκέφτονται πολλοί ότι η επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Τέλης Μυστακίδης, όμως δεν είναι κανείς σίγουρος ότι αυτή θα είναι η διαδρομή που θα ακολουθηθεί αν ποτέ φτάσουμε σε μια τέτοια διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη πως εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
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