Euroleague: Προβληματισμός για το Super Cup λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή
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Euroleague: Προβληματισμός για το Super Cup λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Το παρθενικό Super Cup της Euroleague έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, αλλά πλέον όλα είναι στον αέρα

Euroleague: Προβληματισμός για το Super Cup λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή
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Παρόλο που επισήμως η Euroleague δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και εδώ και κάποιες ημέρες έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα, εν τούτοις πλέον είναι ξεκάθαρο ότι το Super Cup δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα διεξαχθεί...

Κι αυτό έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή όπου η ένταση παραμένει στο κόκκινο.

Ο βαθμός επικινδυνότητας στο Άμπου Ντάμπι έχει αναβαθμιστεί στο επίπεδο 3 (από το 2ο) καθώς έχουν ενταθεί οι ιρανικές επιθέσεις με drone και η ανησυχία στις ομάδες είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Αν ο βαθμός επικινδυνότητας αυξηθεί στο 4, αυτομάτως οι αγώνες δεν θα διεξαχθούν ενώ αυτό που φαίνεται είναι ότι η Euroleague αν και είχε σκεφτεί ως εναλλακτική λύση την Κωνσταντινούπολη, έχει αποφασίσει ότι αν δεν γίνει το τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι θα το ματαιώσει οριστικά.
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