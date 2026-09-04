Ολυμπιακός: Ο Πουέρτα στην αποστολή για το ματς με τον Βόλο
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Super League 1 Ολυμπιακός Γκουστάβο Πουέρτα

Ολυμπιακός: Ο Πουέρτα στην αποστολή για το ματς με τον Βόλο

Ο Κολομβιανός μέσος λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους είναι στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το εκτός έδρας ματς της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Ολυμπιακός: Ο Πουέρτα στην αποστολή για το ματς με τον Βόλο
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Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ του Σαββάτου (5/9, 19:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο εκεί όπου δεν αποκλείεται να δούμε για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα τον Γκουστάβο Πουέρτα.

Ο Κολομβιανός μέσος είναι μέσα στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς με τον Βόλο, όχι όμως και ο Λέον Μπέιλι με τον Τζαμαϊκανό να έχει έρθει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα και να μην έχει προλάβει ουσιαστικά να προπονηθεί με τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά η αποστολή που ανακοίνωσαν οι ερυθρόλευκοι:
Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Ελ Κααμπί, Ζότα, Γκονσάλες.

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