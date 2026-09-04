Ολυμπιακός: Ο Πουέρτα στην αποστολή για το ματς με τον Βόλο

Ο Κολομβιανός μέσος λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους είναι στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το εκτός έδρας ματς της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1