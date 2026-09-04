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Σερέτης στο The Football Show: Πότε περιμένουμε να δούμε τον Ουναΐ να παίζει και το πλάνο για το ματς με τον ΠΑΟΚ
Σερέτης στο The Football Show: Πότε περιμένουμε να δούμε τον Ουναΐ να παίζει και το πλάνο για το ματς με τον ΠΑΟΚ
Οι πιθανότητες για το ντεμπούτο του Μαροκινού, η προβληματική εικόνα με τη Νίκη Βόλου και η παρουσία των νεαρών παικτών στο «τριφύλλι» στην εκπομπή του protothema.gr
Το πότε θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Αζεντίν Ουναΐ είναι το μεγαλύτερο ερώτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους φίλους της ομάδας, όπως ανέφερε ο Γιάννης Σερέτης στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr.
Ο διεθνής Μαροκινός μέσος αποτελεί ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού και οι περισσότερες πιθανότητες για την πρώτη του συμμετοχή συγκεντρώνονται στα παιχνίδια με την Κηφισιά ή τον Παναιτωλικό.
Αναφορικά με την εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου, ο Γιάννης Σερέτης σημείωσε ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε προβληματικό πρόσωπο, με την ομάδα να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό.
Η είσοδος των Ταμπόρδα και Λιβάι Γκαρσία έδωσε μεγαλύτερη ενέργεια στους «πράσινους», οι οποίοι όμως δέχθηκαν φάσεις από τον αντίπαλό τους. Παρά την πίεση, ο Πένια ξεχώρισε για ακόμη ένα παιχνίδι με την παρουσία του.
Παράλληλα, σχολιάστηκε το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο νεαρός τερματοφύλακας Κότσαρης, σε ένα παιχνίδι που θεωρητικά αποτελούσε μία από τις πιο εύκολες δοκιμασίες της σεζόν για τον Παναθηναϊκό.
Από την άλλη, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Μπινιάρη, ο οποίος ξεχώρισε στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ήταν βασικό μέλος της ομάδας Κ17 που κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα και φέτος ο στόχος είναι να πάρει σημαντικές εμπειρίες με την Κ19, ενώ παράλληλα να καταφέρει να αγωνιστεί και σε περίπου 10 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα. Όπως σημείωσε ο Γιάννης Σερέτης, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολύ καλή σωματοδομή, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μία από τις περιπτώσεις νεαρών παικτών που θα πάρουν ευκαιρίες στο πλάνο του Παναθηναϊκού.
Σχετικά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Σερέτης ανέφερε πως δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις στο ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή και η πιθανή ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι: Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνο, Ταμπόρδα και Λιβάι Γκαρσία, Τετέη.
Ο διεθνής Μαροκινός μέσος αποτελεί ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού και οι περισσότερες πιθανότητες για την πρώτη του συμμετοχή συγκεντρώνονται στα παιχνίδια με την Κηφισιά ή τον Παναιτωλικό.
Αναφορικά με την εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου, ο Γιάννης Σερέτης σημείωσε ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε προβληματικό πρόσωπο, με την ομάδα να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό.
Η είσοδος των Ταμπόρδα και Λιβάι Γκαρσία έδωσε μεγαλύτερη ενέργεια στους «πράσινους», οι οποίοι όμως δέχθηκαν φάσεις από τον αντίπαλό τους. Παρά την πίεση, ο Πένια ξεχώρισε για ακόμη ένα παιχνίδι με την παρουσία του.
Παράλληλα, σχολιάστηκε το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο νεαρός τερματοφύλακας Κότσαρης, σε ένα παιχνίδι που θεωρητικά αποτελούσε μία από τις πιο εύκολες δοκιμασίες της σεζόν για τον Παναθηναϊκό.
Από την άλλη, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Μπινιάρη, ο οποίος ξεχώρισε στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ήταν βασικό μέλος της ομάδας Κ17 που κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα και φέτος ο στόχος είναι να πάρει σημαντικές εμπειρίες με την Κ19, ενώ παράλληλα να καταφέρει να αγωνιστεί και σε περίπου 10 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα. Όπως σημείωσε ο Γιάννης Σερέτης, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολύ καλή σωματοδομή, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μία από τις περιπτώσεις νεαρών παικτών που θα πάρουν ευκαιρίες στο πλάνο του Παναθηναϊκού.
Σχετικά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Σερέτης ανέφερε πως δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις στο ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή και η πιθανή ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι: Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνο, Ταμπόρδα και Λιβάι Γκαρσία, Τετέη.
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