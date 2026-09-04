Κετσετζόγλου στο The Football Show: Υποχρέωση η νίκη με Άρη πριν τη μεγάλη πρόκληση του Champions League, οι σκέψεις του Νίκολιτς
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ΑΕΚ Κώστας Κετσετζόγλου Champions League

Κετσετζόγλου στο The Football Show: Υποχρέωση η νίκη με Άρη πριν τη μεγάλη πρόκληση του Champions League, οι σκέψεις του Νίκολιτς

Η πιθανή ενδεκάδα της Ένωσης, το δίδυμο Βιτάλις-Μαρίν και η ανάγκη διαχείρισης των απαιτήσεων σε πρωτάθλημα και Ευρώπη στην εκπομπή του protothema.gr

Κετσετζόγλου στο The Football Show: Υποχρέωση η νίκη με Άρη πριν τη μεγάλη πρόκληση του Champions League, οι σκέψεις του Νίκολιτς
Την ανάγκη η ΑΕΚ να πάρει τη νίκη απέναντι στον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια επισήμανε ο Κώστας Κετσετζόγλου στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr, υπογραμμίζοντας πως η Ένωση έχει μπροστά της ένα σημαντικό τεστ, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League.

Όπως ανέφερε, η ΑΕΚ έχει «υποχρέωση» να επικρατήσει στην αυριανή αναμέτρηση με τον Άρη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προσανατολίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της ενδεκάδας που αγωνίστηκε απέναντι στην Κηφισιά.

Στα χαφ, το πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκινήσει το δίδυμο Βιτάλις-Μαρίν, ενώ στην άμυνα δεν αναμένονται αλλαγές. Στην επιθετική γραμμή, ο Κοϊτά φαίνεται πως έχει προβάδισμα για το βασικό σχήμα, με τον Μάγερ να τοποθετείται στη δεξιά πλευρά και τους Γιόβιτς και Βάργκα να διεκδικούν θέση στην επίθεση.

Η αναμέτρηση με τον Άρη αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς έρχεται λίγο πριν από την πρώτη ευρωπαϊκή υποχρέωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, την Τρίτη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

«Περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ στις απαιτήσεις των διοργανώσεων», σημείωσε ο Κώστας Κετσετζόγλου, αναφερόμενος στη διαχείριση του ρόστερ σε μια σεζόν με αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Άκης Ζήκος σχολίασε το νέο δίδυμο στα χαφ, Βιτάλις και Μαρίν, εκτιμώντας ότι οι δύο ποδοσφαιριστές δείχνουν πως μπορούν να προσφέρουν και ότι υπάρχει αγωνιστική «χημεία» μεταξύ τους.


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