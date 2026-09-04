Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Υπάρχει πίστη στον Τσικίνιο παρά την «πτώση» του, η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τον Βόλο
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Ολυμπιακός The Football Show

Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Υπάρχει πίστη στον Τσικίνιο παρά την «πτώση» του, η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τον Βόλο

Το ρεπορτάζ του Βασίλη Κωνσταντόπουλου στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr για την πιθανή ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» και την εικόνα του Τσικίνιο

Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Υπάρχει πίστη στον Τσικίνιο παρά την «πτώση» του, η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τον Βόλο
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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε τον Γκουστάβο Πουέρτα στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Βόλο στην Stoiximan Super League, με τον Βάσκο τεχνικό να δείχνει για ακόμη μία φορά ότι δεν διστάζει να υπολογίζει έναν ποδοσφαιριστή όταν θεωρεί πως είναι έτοιμος.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr, ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει τη φιλοσοφία να δίνει άμεσα ευκαιρίες σε παίκτες που βρίσκονται σε αγωνιστική κατάσταση, ακόμη κι αν πρόκειται για νέα μεταγραφή.

Ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν, με την ομάδα να παρουσιάζει θετική εικόνα στα πρώτα παιχνίδια και τον Μεντιλίμπαρ να συνεχίζει να δουλεύει πάνω στη διαμόρφωση της νέας ομάδας.

Η πιθανή ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» απέναντι στον Βόλο είναι: Ορτέγκα, Σάλιακας, Τικνιτζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ζότα, Ζέλσον ή Ρόκα και Ελ Κααμπί.

Αναφορικά με τον Τσικίνιο, ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος σημείωσε ότι ο Πορτογάλος μέσος αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά «γρανάζια» στο περσινό πλάνο του Μεντιλίμπαρ, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρει τον ίδιο ρυθμό.

«Ήταν πολύ κομβικός στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχει μείνει πίσω. Είναι μέτριο το ξεκίνημά του φέτος, όμως υπάρχει πίστη ότι θα βρει τον ρυθμό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.


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