Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Ζήκος στο The Football Show: «Πρώτη φορά τόσα χρήματα σε μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα, σημαντικό ότι οι ομάδες πήραν παίκτες που ήθελαν»
Ζήκος στο The Football Show: «Πρώτη φορά τόσα χρήματα σε μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα, σημαντικό ότι οι ομάδες πήραν παίκτες που ήθελαν»
Ο παλαίμαχος άσος και σχολιαστή της εκπομπής του protothema.gr αναφέρθηκε στις μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις των ελληνικών ομάδων, τις αποχωρήσεις σημαντικών παικτών και τα στοιχήματα της νέας σεζόν
Την εκτίμηση ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διανύει μια πρωτόγνωρη μεταγραφική περίοδο, με τις ομάδες να επενδύουν περισσότερα χρήματα από ποτέ, εξέφρασε ο Ακης Ζήκος μιλώντας στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr.
«Είναι η πρώτη φορά που δίνονται τόσα χρήματα σε μια μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι σύλλογοι κατάφεραν να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές που πραγματικά είχαν στο στόχαστρό τους.
Όπως τόνισε, «ο Ολυμπιακός κυνηγούσε τον Πουέρτα και τον πήρε, το ίδιο συνέβη με τον Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, τον Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ και τον Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεταγραφές που έγιναν βάσει αγωνιστικών αναγκών και όχι απλώς για εντυπώσεις.
Αναφερόμενος στην παραγωγή και πώληση Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ο Ζήκος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ζήτηση για Έλληνες παίκτες από ομάδες του εξωτερικού. «Είναι υγεία οι ομάδες να βγάζουν ποδοσφαιριστές. Αναγκαίο κακό είναι ότι οι καλοί ποδοσφαιριστές φεύγουν από την Ελλάδα. Υπάρχει πλέον και ζήτηση για Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό», ανέφερε.
Για την εικόνα των μεγάλων ομάδων ενόψει της νέας σεζόν, ο παλαίμαχος άσος σημείωσε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο για να αξιολογηθεί, λόγω των πολλών αλλαγών στο ρόστερ.
«Δεν έχουμε δείγμα γραφής από τον Ολυμπιακό ακόμα και δύσκολα θα έχουμε σύντομα, καθώς υπάρχουν πολλές προσθαφαιρέσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Για τον Παναθηναϊκό ανέφερε ότι οι κινήσεις που έχει κάνει δείχνουν πως η ομάδα συνεχίζει να αναζητά την καλύτερη δυνατή ισορροπία, ενώ για την ΑΕΚ στάθηκε στη σταθερότητα του κορμού της.
«Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι με τους παίκτες που έχει πάρει ψάχνεται ακόμα. Η ΑΕΚ έχει ένα σταθερό κορμό από πέρυσι», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο Ζήκος στάθηκε στις σημαντικές αποχωρήσεις παικτών από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες, επισημαίνοντας ότι όσοι έφυγαν είχαν συνδέσει το όνομά τους με επιτυχίες.
«Όλοι όσοι φύγανε ήταν παίκτες που πήραν πρωταθλήματα με τις ομάδες τους. Είναι στοίχημα αυτοί που θα έρθουν να καταφέρουν να κάνουν τα ίδια», ανέφερε.
«Είναι η πρώτη φορά που δίνονται τόσα χρήματα σε μια μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι σύλλογοι κατάφεραν να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές που πραγματικά είχαν στο στόχαστρό τους.
Όπως τόνισε, «ο Ολυμπιακός κυνηγούσε τον Πουέρτα και τον πήρε, το ίδιο συνέβη με τον Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, τον Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ και τον Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεταγραφές που έγιναν βάσει αγωνιστικών αναγκών και όχι απλώς για εντυπώσεις.
Αναφερόμενος στην παραγωγή και πώληση Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ο Ζήκος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ζήτηση για Έλληνες παίκτες από ομάδες του εξωτερικού. «Είναι υγεία οι ομάδες να βγάζουν ποδοσφαιριστές. Αναγκαίο κακό είναι ότι οι καλοί ποδοσφαιριστές φεύγουν από την Ελλάδα. Υπάρχει πλέον και ζήτηση για Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό», ανέφερε.
Για την εικόνα των μεγάλων ομάδων ενόψει της νέας σεζόν, ο παλαίμαχος άσος σημείωσε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο για να αξιολογηθεί, λόγω των πολλών αλλαγών στο ρόστερ.
«Δεν έχουμε δείγμα γραφής από τον Ολυμπιακό ακόμα και δύσκολα θα έχουμε σύντομα, καθώς υπάρχουν πολλές προσθαφαιρέσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Για τον Παναθηναϊκό ανέφερε ότι οι κινήσεις που έχει κάνει δείχνουν πως η ομάδα συνεχίζει να αναζητά την καλύτερη δυνατή ισορροπία, ενώ για την ΑΕΚ στάθηκε στη σταθερότητα του κορμού της.
«Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι με τους παίκτες που έχει πάρει ψάχνεται ακόμα. Η ΑΕΚ έχει ένα σταθερό κορμό από πέρυσι», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο Ζήκος στάθηκε στις σημαντικές αποχωρήσεις παικτών από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες, επισημαίνοντας ότι όσοι έφυγαν είχαν συνδέσει το όνομά τους με επιτυχίες.
«Όλοι όσοι φύγανε ήταν παίκτες που πήραν πρωταθλήματα με τις ομάδες τους. Είναι στοίχημα αυτοί που θα έρθουν να καταφέρουν να κάνουν τα ίδια», ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα