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Τροχαίο με κλεμμένο ΙΧ στην Ηλιούπολη: Παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί που κατέληξε σε αυλή σπιτιού
Τροχαίο με κλεμμένο ΙΧ στην Ηλιούπολη: Παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί που κατέληξε σε αυλή σπιτιού
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες και παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ, που διέφυγε πεζός, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας
Τροχαίο με εμπλοκή κλεμμένου οχήματος και εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στην Ηλιούπολη, στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως.
Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr, ταξί κινούνταν επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν από την κάθετη οδό Αχιλλέως, IX που παραβίασε το STOP έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα το ταξί να καταλήξει στα κάγκελα αυλής πολυκατοικίας.
Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του ΙΧ άνοιξε την πόρτα και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από την έρευνα των Αρχών, το αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο ως κλεμμένο.
Δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνες και παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας.
Φωτογραφία: ilioupoli4all.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr, ταξί κινούνταν επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν από την κάθετη οδό Αχιλλέως, IX που παραβίασε το STOP έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα το ταξί να καταλήξει στα κάγκελα αυλής πολυκατοικίας.
Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του ΙΧ άνοιξε την πόρτα και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από την έρευνα των Αρχών, το αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο ως κλεμμένο.
Δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνες και παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας.
Φωτογραφία: ilioupoli4all.gr
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