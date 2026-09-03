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Κετσετζόγλου στο The Football Show: Η ΑΕΚ παίρνει συνειδητά το ρίσκο με την απουσία δεύτερου δεξιού μπακ, κέρδισε πόντους χθες ο Αριάγκα
Κετσετζόγλου στο The Football Show: Η ΑΕΚ παίρνει συνειδητά το ρίσκο με την απουσία δεύτερου δεξιού μπακ, κέρδισε πόντους χθες ο Αριάγκα
Στην εκπομπή του protothema.gr μίλησε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στην ευρωπαϊκή λίστα
Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ Κώστας Κετσετζόγλου, μιλώντας στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr, αναφέρθηκε στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ένωσης, την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά και στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης.
Ο Κετσετζόγλου στάθηκε ιδιαίτερα στην επιλογή της ΑΕΚ να αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχοντας ουσιαστικά μία διαθέσιμη λύση στο δεξί άκρο της άμυνας.
«Είναι ένα ρίσκο το γεγονός ότι η ΑΕΚ πάει στην Ευρώπη με ένα δεξί μπακ, αλλά δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί από το περασμένο καλοκαίρι δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τη συγκεκριμένη θέση. Η ΑΕΚ παίρνει συνειδητά αυτό το ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, χαρακτήρισε έκπληξη το γεγονός ότι από την ευρωπαϊκή λίστα έμεινε εκτός ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ όσο και ως δεξί μπακ.
Με αυτή την εξέλιξη, όπως σημείωσε, μοναδική διαθέσιμη λύση για να καλύψει το κενό του Ρότα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πλέον ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.
Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στους παίκτες που άφησαν θετικές εντυπώσεις στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Όπως τόνισε, ο Ζίνι είχε δείξει ήδη από την περασμένη σεζόν ότι διαθέτει στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα.
«Ο Ζίνι από πέρυσι δείχνει ότι έχει πολλά να δώσει στην ΑΕΚ», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ένωση εμφανίστηκε πιο σοβαρή σε σχέση με αντίστοιχα παιχνίδια της περσινής περιόδου. «Στο ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο σοβαρή από ό,τι σε αντίστοιχα παιχνίδια την περσινή περίοδο», υπογράμμισε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Αλεξάντερ Αριάγκα, ο οποίος, όπως είπε, κέρδισε πόντους με την εμφάνισή του. Ο μέσος της ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στο ανασταλτικό κομμάτι, όπου ξεχωρίζει για τη δυναμική του παρουσία, αλλά και στη δημιουργία του παιχνιδιού. «Ο Αριάγκα έδειξε ότι μπορεί να συμμετέχει και στο χτίσιμο του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα δίνει δυναμισμό και στο αμυντικό κομμάτι», ανέφερε ο Κώστας Κετσετζόγλου.
Ο Κετσετζόγλου στάθηκε ιδιαίτερα στην επιλογή της ΑΕΚ να αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχοντας ουσιαστικά μία διαθέσιμη λύση στο δεξί άκρο της άμυνας.
«Είναι ένα ρίσκο το γεγονός ότι η ΑΕΚ πάει στην Ευρώπη με ένα δεξί μπακ, αλλά δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί από το περασμένο καλοκαίρι δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τη συγκεκριμένη θέση. Η ΑΕΚ παίρνει συνειδητά αυτό το ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, χαρακτήρισε έκπληξη το γεγονός ότι από την ευρωπαϊκή λίστα έμεινε εκτός ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ όσο και ως δεξί μπακ.
Με αυτή την εξέλιξη, όπως σημείωσε, μοναδική διαθέσιμη λύση για να καλύψει το κενό του Ρότα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πλέον ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.
Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στους παίκτες που άφησαν θετικές εντυπώσεις στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Όπως τόνισε, ο Ζίνι είχε δείξει ήδη από την περασμένη σεζόν ότι διαθέτει στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα.
«Ο Ζίνι από πέρυσι δείχνει ότι έχει πολλά να δώσει στην ΑΕΚ», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ένωση εμφανίστηκε πιο σοβαρή σε σχέση με αντίστοιχα παιχνίδια της περσινής περιόδου. «Στο ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο σοβαρή από ό,τι σε αντίστοιχα παιχνίδια την περσινή περίοδο», υπογράμμισε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Αλεξάντερ Αριάγκα, ο οποίος, όπως είπε, κέρδισε πόντους με την εμφάνισή του. Ο μέσος της ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στο ανασταλτικό κομμάτι, όπου ξεχωρίζει για τη δυναμική του παρουσία, αλλά και στη δημιουργία του παιχνιδιού. «Ο Αριάγκα έδειξε ότι μπορεί να συμμετέχει και στο χτίσιμο του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα δίνει δυναμισμό και στο αμυντικό κομμάτι», ανέφερε ο Κώστας Κετσετζόγλου.
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