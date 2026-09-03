Ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ αρνείται να καταθέσει στο Κογκρέσου για την υπόθεση Επστάιν

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, o δισεκατομμυριούχος του οποίου το όνομα έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Επστάιν, δεν προσήλθε σήμερα Πέμπτη σε ένορκη ακρόαση ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πιθανές διώξεις για περιφρόνηση του σώματος.Ο συνιδρυτής του επενδυτικού κολοσσού Apollo Global Management βρισκόταν μεταξύ των σημαντικότερων πελατών του σεξουαλικού εγκληματία, γεγονός που οδήγησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προσπαθήσει να διαλευκάνει τη φύση των οικονομικών σχέσεών τους.Κατά τη διάρκεια προηγούμενης ακρόασης τον Ιούνιο, ο Μπλακστον Τζέφρι Επστάιν για συμβουλές σε φορολογικά και περιουσιακά θέματα. Όμως, είχε διαβεβαιώσει πωςκαι αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών.Εκείνη η ακρόαση είχε διακοπεί απότομα μετά την άρνησή του να απαντήσει σε πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με συμφωνίες εμπιστευτικότητας που είχε συνάψει με γυναίκες.Οι βουλευτές τον είχαν τότε καλέσει εκ νέου να καταθέσει ενόρκως, με τη διαδικασία να καταγράφεται σε βίντεο, καθώς και να παραδώσει τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτές τις συμφωνίες. Ωστόσο, σήμεραΑντιθέτως, ο Μπλακ προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για να αμφισβητήσει τα αιτήματα του Κογκρέσου, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν «καμία σχέση» με τις εργασίες της επιτροπής.«Η επιτροπή επιδίδεται σε μια αναζήτηση πληροφοριών και υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της», κατήγγειλε η δικηγόρος του, Σούζαν Έστριχ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Κατηγορεί τους βουλευτές ότι επιδιώκουν να πλήξουν τη φήμη του πελάτη της αντί να αποκαλύψουν την αλήθεια.Περισσότερες από δέκα γυναίκες, θύματα των σεξουαλικών επιθέσεων που διέπραξε ο Τζέφρι Επστάιν, απηύθυναν έκκληση αυτήν την εβδομάδα στον Λίον Μπλακ να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Κογκρέσου. Σύμφωνα με τις ίδιες, οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας που σύναψε θα μπορούσαν να διαλευκάνουν τη φύση αυτών των σχέσεων με τον Επστάιν, όπως και με άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος του χρηματιστή.«Είναι θλιβερό που ο Λίον Μπλακ προτιμά να κρύβεται πίσω από μία νομική μάχη παρά να απαντά στα ερωτήματα του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην επιτροπή, προσθέτοντας πως θα εξετάσει τα επόμενα βήματα σε αυτήν την υπόθεση.Από την πλευρά του, ο επικεφαλής Δημοκρατικός βουλευτής της επιτροπής, Ρόμπερτ Γκαρσία, ζήτησε να κινηθεί διαδικασία για περιφρόνηση του Κογκρέσου, εκτιμώντας ότι ο Λίον Μπλακ έχει πλέον αγνοήσει δύο κλητεύσεις του σώματος.