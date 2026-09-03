Δεκάδες γράμματα υποστήριξης στην Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα παιδιά της στις ΗΠΑ έφερε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο, δείτε φωτογραφία

Τα γράμματα

Η υπόθεση έχει διχάσει τις ΗΠΑ

ενώ στο δικαστήριο

οι δικηγόροι της έδωσαν «μάχη» με την εισαγγελία για το αν η μητέρα έπασχε από επιλόψεια

κατά την τέλεση των φόνων.

12 ένορκοι -εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες- είχαν



Ο Κέβιν Ρέντινγκτον δήλωσε σήμερα ότι είναι προετοιμασμένος για νέα δίκη: «Έχω ετοιμάσει τους μάρτυρες. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι μάρτυρες είναι διαθέσιμοι. Οπότε, ας ξεκινήσουμε».

Οιείχαν ενημερώσει την Τρίτη και την Τετάρτη (1-2/9) τον δικαστή πως αδυνατούν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία. Ο Γουίλιαμ Σάλιβαν έδωσε την οδηγία «Tuey-Rodriguez», που πρακτικά ζητούσε από τους ενόρκους να εξετάσουν το πόσο λογικές είναι οι απόψεις που ακούστηκαν στη δίκη. Εάν οι ένορκοι βρεθούν και πάλι σε αδιέξοδο, δεν αποκλείεται ο δικαστής να ακυρώσει την ακροαματική διαδικασία.Ο Κέβιν Ρέντινγκτον δήλωσε σήμερα ότι είναι προετοιμασμένος για νέα δίκη: «Έχω ετοιμάσει τους μάρτυρες. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι μάρτυρες είναι διαθέσιμοι. Οπότε, ας ξεκινήσουμε».

Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν