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Δεκάδες γράμματα υποστήριξης στην Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα παιδιά της στις ΗΠΑ έφερε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο, δείτε φωτογραφία
ΚΟΣΜΟΣ
Δικαστήριο Δολοφονία ΗΠΑ Παιδιά Ψύχωση

Δεκάδες γράμματα υποστήριξης στην Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα παιδιά της στις ΗΠΑ έφερε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο, δείτε φωτογραφία

Οι ένορκοι συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για έκτη ημέρα, αδυνατούν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση

Δεκάδες γράμματα υποστήριξης στην Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα παιδιά της στις ΗΠΑ έφερε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο, δείτε φωτογραφία
55 ΣΧΟΛΙΑ
Για έκτη ημέρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις των 12 ενόρκων που καλούνται να αποφασίσουν για την τύχη της Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα τρία παιδιά της στις ΗΠΑ . Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο δικηγόρος της παρουσίασε στο δικαστήριο γράμματα υποστήριξης που όπως είπε, λαμβάνει η πελάτισσά του από όλο τον κόσμο. 

Ο δικηγόρος Κέβιν Ρέντινγκτον έφερε στο δικαστήριο το κουτί με τις επιστολές για την κατηγορούμενη οι οποίες, όπως είπε, είχαν σταλεί στο γραφείο του από υποστηρικτές «από όλο τον κόσμο». «Τις διαβάζει όλες», πρόσθεσε ο δικηγόρος. Ο Ρέντινγκτον παρέδωσε τις επιστολές στους γονείς της Κλάνσι στο δικαστήριο.

Δεκάδες γράμματα υποστήριξης στην Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα παιδιά της στις ΗΠΑ έφερε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο, δείτε φωτογραφία
Τα γράμματα

Αρκετοί υποστηρικτές της Κλάνσι που παρευρέθηκαν στη δίκη της τις τελευταίες εβδομάδες δήλωσαν στο CNN ότι και αυτοί έγραφαν επιστολές. Μερικοί μάλιστα συζήτησαν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν την Κλάνσι στο νοσοκομείο του Τούκσμπερι, όπου βρίσκεται υπό κράτηση.

Η υπόθεση έχει διχάσει τις ΗΠΑ ενώ στο δικαστήριο οι δικηγόροι της έδωσαν «μάχη» με την εισαγγελία για το αν η μητέρα έπασχε από επιλόψεια ψύχωση κατά την τέλεση των φόνων.  

Οι 12 ένορκοι -εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες- είχαν ενημερώσει την Τρίτη και την Τετάρτη (1-2/9) τον δικαστή πως αδυνατούν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία. Ο Γουίλιαμ Σάλιβαν έδωσε την οδηγία «Tuey-Rodriguez», που πρακτικά ζητούσε από τους ενόρκους να εξετάσουν το πόσο λογικές είναι οι απόψεις που ακούστηκαν στη δίκη. Εάν οι ένορκοι βρεθούν και πάλι σε αδιέξοδο, δεν αποκλείεται ο δικαστής να ακυρώσει την ακροαματική διαδικασία. 

Ο Κέβιν Ρέντινγκτον δήλωσε σήμερα ότι είναι προετοιμασμένος για νέα δίκη: «Έχω ετοιμάσει τους μάρτυρες. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι μάρτυρες είναι διαθέσιμοι. Οπότε, ας ξεκινήσουμε». 

Η μητέρα από τη Μασαχουσέτη κατηγορείται για φόνο, αφού στραγγάλισε τα τρία μικρά παιδιά της το 2023. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Κλάνσι ενήργησε «σκόπιμα, ορθολογικά και γρήγορα» για να σκοτώσει τα παιδιά της, ενώ η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, καθώς έπασχε από επιλόχεια ψύχωση.

Δεκάδες γράμματα υποστήριξης στην Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα παιδιά της στις ΗΠΑ έφερε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο, δείτε φωτογραφία
Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν
55 ΣΧΟΛΙΑ

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