Παυλίδης από άλλον πλανήτη: Χατ-τρικ σε 7 λεπτά και 9 γκολ σε 19 ημέρες, δείτε βίντεο
SPORTS
Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης

Παυλίδης από άλλον πλανήτη: Χατ-τρικ σε 7 λεπτά και 9 γκολ σε 19 ημέρες, δείτε βίντεο

Ο Έλληνας στράικερ διέλυσε την Κάσα Πία με τρία γκολ από το 47' έως το 54' στο εντυπωσιακό 7-0 της Μπενφίκα

Παυλίδης από άλλον πλανήτη: Χατ-τρικ σε 7 λεπτά και 9 γκολ σε 19 ημέρες, δείτε βίντεο
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Η εκκίνηση που πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης στη σεζόν 2026/27 δεν έχει προηγούμενο για Έλληνα ποδοσφαιριστή και οι αριθμοί του παραπέμπουν στα επιτεύγματα των κορυφαίων σέντερ φορ του πλανήτη.

Ο Έλληνας στράικερ της Μπενφίκα πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά (47΄, 49, 54΄) στο καταιγιστικό 0-7 στην έδρα της Κάσα Πία και έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας.

Resumo: Casa Pia 0-7 Benfica (Liga 26/27 #2)


Έχει, επίσης, 5 γκολ στο Europa League, ανεβάζοντας τη συγκομιδή του στα 9 τέρματα μέσα σε 19 ημέρες! Από τις 30/7 όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι απόψε, 17 Αυγούστου! Ένας επιθετικός μπορεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με 9 γκολ, χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία. Για τον σούπερ Παυλίδη, χρειάστηκαν μόλις 2,5 εβδομάδες.

Στο 59΄ ο προπονητής τον απέσυρε, καθώς η δουλειά είχε ήδη γίνει και ακολουθούν δυσκολότερα παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Primeira Liga, έχουν ως εξής:

Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 3-2
Κλείσιμο
Αλβέρκα-Εστρέλα Αμαδόρα 2-2
Ακαντέμικο-Σάντα Κλάρα 0-1
Ρίο Αβε-Πόρτο 0-2
Νασιονάλ-Εστορίλ 2-0
Αρούκα-Μορεϊρένσε 4-0
Φαμαλικάο-Μαρίτιμο 1-2
Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε αναβολή
Κάσα Πία-Μπενφίκα 0-7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγ.)

Πόρτο 6
Αρούκα 6
Μαρίτιμο 6
Μπενφίκα 4
Σπόρτινγκ Λισ. 4
Σάντα Κλάρα 4
Νασιονάλ 4
Ζιλ Βισέντε 3 -1αγ.
Εστρέλα Αμαδόρα 2
Ακαντέμικο 1
Μορεϊρένσε 1
Μπράγκα 1 -1αγ.
Εστορίλ 1
Φαμαλικάο 1
Αλβέρκα 1
Κάσα Πία 0
Ρίο Αβε 0
Γκιμαράες 0
17 ΣΧΟΛΙΑ

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