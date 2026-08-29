Άρχισαν τα... μαγικά οι Έλληνες της Ντόρτμουντ: Γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε, ασίστ ο Καρέτσας, δείτε βίντεο
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Γιάννης Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ Bundesliga

Άρχισαν τα... μαγικά οι Έλληνες της Ντόρτμουντ: Γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε, ασίστ ο Καρέτσας, δείτε βίντεο

Ο «Ντέλιας» έγινε αλλαγή στο 53' και βγήκε πιάνοντας το πόδι του, η Μπορούσια νίκησε 2-0 το Αμβούργο

Άρχισαν τα... μαγικά οι Έλληνες της Ντόρτμουντ: Γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε, ασίστ ο Καρέτσας, δείτε βίντεο
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Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας πρόσφεραν στιγμές μαγείας από την αρχή του ματς της Μπορούσια στο Ντόρμουντ με το Αμβούργο. 

Στην πρεμιέρα της Bundesliga, οι δύο Έλληνες ήταν η αφετηρία των περισσότερων καλών ενεργειών, που έκαναν οι γηπεδούχοι, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν με 2-0. 

Δείτε ΕΔΩ όσα έκαναν οι Έλληνες διεθνείς στο πρώτο ημίχρονο.

Παρόλα αυτά, ο Κωνσταντέλιας στάθηκε άτυχος μια και έγινε αλλαγή στο 53'. Σε μια διεκδίκηση τραυματίστηκε στο πόδι.


Ήταν μόλις το 9' όταν Καρέτσας και Γκιρασί άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα, ο Έλληνας άσος την πρόσφερε στον στράικερ της Μπορούσια και εκείνος με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ

Ο Καρέτσας έψαξε δικό του γκολ στο επόμενο λεπτό αλλά το σουτ έβγαλε ο Φερνάντες ενώ στο 33' έγινε ακόμα μια εξαιρετική φάση στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε εντυπωσιακά από αριστερά και έδωσε το γκολ στον Καρέτσα αλλά εκείνος σούταρε ψηλά άουτ. 

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Λίγο αργότερα δυνατό σουτ του Καρέτσα έβγαλε ο πορτιέρε του Αμβούργου για να έρθει το 2-0 από ελληνικά πόδια στο 45+1'. 

Άρχισαν τα... μαγικά οι Έλληνες της Ντόρτμουντ: Γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε, ασίστ ο Καρέτσας, δείτε βίντεο


Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή και το δικό του σουτ κατέληξε στα δίχτυα παρά την κόντρα. Πρώτο γκολ του «Ντέλια» με τη φανέλα της Μπορούσια.

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Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρώτο. Στο 50' ο Καρέτσας μπήκε από δεξιά, σούταρε, έδιωξε ο Φερνάντες και ο Κωνσταντέλιας από κοντά αστόχησε.

Η ελληνική παρουσία στο ματς ολοκληρώθηκε στο 74', με τον Καρέτσα να γίνεται αλλαγή και τη θέση του να παίρνει ο Ινάσιο.

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