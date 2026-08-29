Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Άρχισαν τα... μαγικά οι Έλληνες της Ντόρτμουντ: Γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε, ασίστ ο Καρέτσας, δείτε βίντεο
Άρχισαν τα... μαγικά οι Έλληνες της Ντόρτμουντ: Γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε, ασίστ ο Καρέτσας, δείτε βίντεο
Ο «Ντέλιας» έγινε αλλαγή στο 53' και βγήκε πιάνοντας το πόδι του, η Μπορούσια νίκησε 2-0 το Αμβούργο
Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας πρόσφεραν στιγμές μαγείας από την αρχή του ματς της Μπορούσια στο Ντόρμουντ με το Αμβούργο.
Στην πρεμιέρα της Bundesliga, οι δύο Έλληνες ήταν η αφετηρία των περισσότερων καλών ενεργειών, που έκαναν οι γηπεδούχοι, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν με 2-0.
Δείτε ΕΔΩ όσα έκαναν οι Έλληνες διεθνείς στο πρώτο ημίχρονο.
Παρόλα αυτά, ο Κωνσταντέλιας στάθηκε άτυχος μια και έγινε αλλαγή στο 53'. Σε μια διεκδίκηση τραυματίστηκε στο πόδι.
Ήταν μόλις το 9' όταν Καρέτσας και Γκιρασί άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα, ο Έλληνας άσος την πρόσφερε στον στράικερ της Μπορούσια και εκείνος με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ
Ο Καρέτσας έψαξε δικό του γκολ στο επόμενο λεπτό αλλά το σουτ έβγαλε ο Φερνάντες ενώ στο 33' έγινε ακόμα μια εξαιρετική φάση στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε εντυπωσιακά από αριστερά και έδωσε το γκολ στον Καρέτσα αλλά εκείνος σούταρε ψηλά άουτ.
Λίγο αργότερα δυνατό σουτ του Καρέτσα έβγαλε ο πορτιέρε του Αμβούργου για να έρθει το 2-0 από ελληνικά πόδια στο 45+1'.
Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή και το δικό του σουτ κατέληξε στα δίχτυα παρά την κόντρα. Πρώτο γκολ του «Ντέλια» με τη φανέλα της Μπορούσια.
Στην πρεμιέρα της Bundesliga, οι δύο Έλληνες ήταν η αφετηρία των περισσότερων καλών ενεργειών, που έκαναν οι γηπεδούχοι, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν με 2-0.
Δείτε ΕΔΩ όσα έκαναν οι Έλληνες διεθνείς στο πρώτο ημίχρονο.
Παρόλα αυτά, ο Κωνσταντέλιας στάθηκε άτυχος μια και έγινε αλλαγή στο 53'. Σε μια διεκδίκηση τραυματίστηκε στο πόδι.
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Ήταν μόλις το 9' όταν Καρέτσας και Γκιρασί άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα, ο Έλληνας άσος την πρόσφερε στον στράικερ της Μπορούσια και εκείνος με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ
Ο Καρέτσας έψαξε δικό του γκολ στο επόμενο λεπτό αλλά το σουτ έβγαλε ο Φερνάντες ενώ στο 33' έγινε ακόμα μια εξαιρετική φάση στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε εντυπωσιακά από αριστερά και έδωσε το γκολ στον Καρέτσα αλλά εκείνος σούταρε ψηλά άουτ.
Λίγο αργότερα δυνατό σουτ του Καρέτσα έβγαλε ο πορτιέρε του Αμβούργου για να έρθει το 2-0 από ελληνικά πόδια στο 45+1'.
Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή και το δικό του σουτ κατέληξε στα δίχτυα παρά την κόντρα. Πρώτο γκολ του «Ντέλια» με τη φανέλα της Μπορούσια.
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Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρώτο. Στο 50' ο Καρέτσας μπήκε από δεξιά, σούταρε, έδιωξε ο Φερνάντες και ο Κωνσταντέλιας από κοντά αστόχησε.
Η ελληνική παρουσία στο ματς ολοκληρώθηκε στο 74', με τον Καρέτσα να γίνεται αλλαγή και τη θέση του να παίρνει ο Ινάσιο.
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