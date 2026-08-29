Άρχισαν τα... μαγικά οι Έλληνες της Ντόρτμουντ: Γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε, ασίστ ο Καρέτσας, δείτε βίντεο

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Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρώτο. Στο 50' ο Καρέτσας μπήκε από δεξιά, σούταρε, έδιωξε ο Φερνάντες και ο Κωνσταντέλιας από κοντά αστόχησε.Η ελληνική παρουσία στο ματς ολοκληρώθηκε στο 74', με τον Καρέτσα να γίνεται αλλαγή και τη θέση του να παίρνει ο Ινάσιο.