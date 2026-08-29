Stoiximan Super League: Το απόλυτο ο Παναιτωλικός, 2-0 την Καλαμάτα, στο 1-1 έμειναν Βόλος και Ηρακλής, δείτε τα γκολ

Ο Ηρακλής μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς απειλώντας την εστίας του Σιαμπάνη και τελικά κατάφερε να την παραβιάσει στο 27' με φοβερό σουτ του Νανού στο παραθυράκι του Έλληνα γκολκίπερ. Το σκηνικό στο Πανθεσσαλικό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους με τον γηραίο να έχει τις ευκαιρίες του για δεύτερο τέρμα.Όλα άλλαξαν με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μιρ δέχθηκε βαθιά μπαλιά με τον Σιαμπάνη να κάνει έξοδο και τον Βραζιλιάνο να τον βρίσκει με τις τάπες στον μηρό.Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης πήγε στο βαρ και στη συνέχεια έδωσε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τον Ηρακλή με δέκα. Ο Βάλτερ Ματσάρι έξαλλος αποβλήθηκε και αυτός για διαμαρτυρία βλέποντας το υπόλοιπο του ματς από την κερκίδα.Το σκηνικό στο ματς άλλαξε και ο Βόλος πήρε τα ηνία πιέζοντας ασφυκτικά για την ισοφάριση την οποία τελικά πέτυχε στο 84' με τον Γκονζάλεζ.Βόλος - Ηρακλής 1-1Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-019:30 Άρης - ΟΦΗ20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ21:00 Αστέρας ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5-1 62. ΑΕΚ 4-0 33. ΠΑΟΚ 4-0 34. ΟΦΗ 2-0 35. ΑΡΗΣ 3-2 36. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0 37. ΒΟΛΟΣ 1-3 18. ΗΡΑΚΛΗΣ 1-5 19. ΚΗΦΙΣΙΑ 0-0 010. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 011. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-1 012. ASTERAS AKTOR 1-3 013. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-5 014. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-4 0* Από έναν αγώνα έχουν οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Άρης, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR, Λεβαδειακός.* Παναθηναϊκός και Κηφισιά δεν έχουν αγώνα.