Stoiximan Super League: Το απόλυτο ο Παναιτωλικός, 2-0 την Καλαμάτα, στο 1-1 έμειναν Βόλος και Ηρακλής, δείτε τα γκολ
Stoiximan Super League: Το απόλυτο ο Παναιτωλικός, 2-0 την Καλαμάτα, στο 1-1 έμειναν Βόλος και Ηρακλής, δείτε τα γκολ
Η ομάδα από το Αγρίνιο πέτυχε και δεύτερη σερί νίκη στην έδρα της, γκολ και αποβολές στο Βόλο
Με τη δράση να περιστρέφεται σε Αγρίνιο και Βόλο, άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Παναιτωλικός με τη νίκη 2-0 επί της Καλαμάτας πέτυχε το δύο στα δύο και φιγουράρει έστω και προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Ο Ηρακλής προηγήθηκε αλλά έμεινε με δέκα και τελικά ισοφαρίστηκε ενώ αποβλήθηκε και ο Ματσάρι στο 1-1 με το Βόλο.
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Η ομάδα του Αγρινίου έγινε η πρώτη στη φετινή Stoiximan Super League που πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε δύο παιχνίδια. Ο Παναιτωλικός επικράτησε και της Καλαμάτας στην έδρα του με 2-0.
Είχε νικήσει 3-1 τον Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα.
Είχε ρυθμό το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ με τον Γκράναθ με κεφαλιά στο 26', είχαν φάσεις και για δεύτερο. Στο τέλος του ημιχρόνου η Καλαμάτα απείλησε με ισοφάριση σε δοκάρι του Μπονέτο.
Δοκάρι είχε και ο Παναιτωλικός στο 81' με τον Άλεξιτς και το ματς έκλεισε με γκολ του Σουμά, που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως ο Γκέλιος είχε βγει σε φάουλ για να βοηθήσει την ομάδα του και το τέρμα δεν είχε πορτιέρε.
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Στο Χ έμειναν ο Βόλος με τον Ηρακλή, καθώς σε ένα επεισοδιακό ματς το ταμπλό στο 90' έγραψε 1-1.
Ο Παναιτωλικός με τη νίκη 2-0 επί της Καλαμάτας πέτυχε το δύο στα δύο και φιγουράρει έστω και προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Ο Ηρακλής προηγήθηκε αλλά έμεινε με δέκα και τελικά ισοφαρίστηκε ενώ αποβλήθηκε και ο Ματσάρι στο 1-1 με το Βόλο.
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Η ομάδα του Αγρινίου έγινε η πρώτη στη φετινή Stoiximan Super League που πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε δύο παιχνίδια. Ο Παναιτωλικός επικράτησε και της Καλαμάτας στην έδρα του με 2-0.
Είχε νικήσει 3-1 τον Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα.
Είχε ρυθμό το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ με τον Γκράναθ με κεφαλιά στο 26', είχαν φάσεις και για δεύτερο. Στο τέλος του ημιχρόνου η Καλαμάτα απείλησε με ισοφάριση σε δοκάρι του Μπονέτο.
Δοκάρι είχε και ο Παναιτωλικός στο 81' με τον Άλεξιτς και το ματς έκλεισε με γκολ του Σουμά, που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως ο Γκέλιος είχε βγει σε φάουλ για να βοηθήσει την ομάδα του και το τέρμα δεν είχε πορτιέρε.
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Στο Χ έμειναν ο Βόλος με τον Ηρακλή, καθώς σε ένα επεισοδιακό ματς το ταμπλό στο 90' έγραψε 1-1.
Ο Ηρακλής μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς απειλώντας την εστίας του Σιαμπάνη και τελικά κατάφερε να την παραβιάσει στο 27' με φοβερό σουτ του Νανού στο παραθυράκι του Έλληνα γκολκίπερ. Το σκηνικό στο Πανθεσσαλικό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους με τον γηραίο να έχει τις ευκαιρίες του για δεύτερο τέρμα.
Όλα άλλαξαν με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μιρ δέχθηκε βαθιά μπαλιά με τον Σιαμπάνη να κάνει έξοδο και τον Βραζιλιάνο να τον βρίσκει με τις τάπες στον μηρό.
Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης πήγε στο βαρ και στη συνέχεια έδωσε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τον Ηρακλή με δέκα. Ο Βάλτερ Ματσάρι έξαλλος αποβλήθηκε και αυτός για διαμαρτυρία βλέποντας το υπόλοιπο του ματς από την κερκίδα.
Το σκηνικό στο ματς άλλαξε και ο Βόλος πήρε τα ηνία πιέζοντας ασφυκτικά για την ισοφάριση την οποία τελικά πέτυχε στο 84' με τον Γκονζάλεζ.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 29/8
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Κυριακή 30/8
19:30 Άρης - ΟΦΗ
20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
21:00 Αστέρας ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός
21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ
Δευτέρα 31/8
19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5-1 6
2. ΑΕΚ 4-0 3
3. ΠΑΟΚ 4-0 3
4. ΟΦΗ 2-0 3
5. ΑΡΗΣ 3-2 3
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0 3
7. ΒΟΛΟΣ 1-3 1
8. ΗΡΑΚΛΗΣ 1-5 1
9. ΚΗΦΙΣΙΑ 0-0 0
10. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 0
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-1 0
12. ASTERAS AKTOR 1-3 0
13. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-5 0
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-4 0
* Από έναν αγώνα έχουν οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Άρης, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR, Λεβαδειακός.
* Παναθηναϊκός και Κηφισιά δεν έχουν αγώνα.
Όλα άλλαξαν με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μιρ δέχθηκε βαθιά μπαλιά με τον Σιαμπάνη να κάνει έξοδο και τον Βραζιλιάνο να τον βρίσκει με τις τάπες στον μηρό.
Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης πήγε στο βαρ και στη συνέχεια έδωσε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τον Ηρακλή με δέκα. Ο Βάλτερ Ματσάρι έξαλλος αποβλήθηκε και αυτός για διαμαρτυρία βλέποντας το υπόλοιπο του ματς από την κερκίδα.
Το σκηνικό στο ματς άλλαξε και ο Βόλος πήρε τα ηνία πιέζοντας ασφυκτικά για την ισοφάριση την οποία τελικά πέτυχε στο 84' με τον Γκονζάλεζ.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 29/8
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Κυριακή 30/8
19:30 Άρης - ΟΦΗ
20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
21:00 Αστέρας ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός
21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ
Δευτέρα 31/8
19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5-1 6
2. ΑΕΚ 4-0 3
3. ΠΑΟΚ 4-0 3
4. ΟΦΗ 2-0 3
5. ΑΡΗΣ 3-2 3
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0 3
7. ΒΟΛΟΣ 1-3 1
8. ΗΡΑΚΛΗΣ 1-5 1
9. ΚΗΦΙΣΙΑ 0-0 0
10. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 0
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-1 0
12. ASTERAS AKTOR 1-3 0
13. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-5 0
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-4 0
* Από έναν αγώνα έχουν οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Άρης, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR, Λεβαδειακός.
* Παναθηναϊκός και Κηφισιά δεν έχουν αγώνα.
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