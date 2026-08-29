Δείτε το πρόγραμμα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, πρώτη αγωνιστική με ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
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ΑΕΚ UEFA Champions League

Δείτε το πρόγραμμα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, πρώτη αγωνιστική με ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ είχε μάθει τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase του Champions League στην κλήρωση της Πέμπτης στο Μονακό και αυτό που έμενε να γίνει γνωστό ήταν το αναλυτικό πρόγραμμά της

Δείτε το πρόγραμμα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, πρώτη αγωνιστική με ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Η ΑΕΚ έμαθε το πρόγραμμα των οκτώ αγωνιστικών για τη League Phase του Uefa Champions League με τον Δικέφαλο να ξεκινάει αντιμετωπίζοντας τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ είχε μάθει τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase του Champions League στην κλήρωση της Πέμπτης (27/8) στο Μονακό και αυτό που έμενε να γίνει γνωστό ήταν το αναλυτικό πρόγραμμά της. 



Όπως αναμενόταν το μεσημέρι του Σαββάτου η UEFA ανακοίνωσε όλο το πρόγραμμα της διοργάνωσης, με την Ένωση να ξεκινάει τις υποχρεώσεις της κόντρα στη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 19:45.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις επί αγγλικού εδάφους κόντρα σε Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ και Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, με την ΑΕΚ την τέταρτη αγωνιστική να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την πέμπτη αγωνιστική οι κιτρινόμαυροι θα πάνε στην Ιταλία για να παίξουν με την Κόμο, έπειτα σε έκτη και έβδομη αγωνιστική η ΑΕΚ θα έχει δύο εντός έδρας ματς συνεχόμενα με Γαλατάσαραϊ και Ρόμα για να κλείσει το πρόγραμμά της εκτός έδρας με την Ντόρτμουντ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League:
Κλείσιμο
- ΑΕΚ - ΛΑΣΚ (Τρίτη 8/9 - 19:45)
- Σαχτάρ - ΑΕΚ (Τετάρτη 14/10 - 22:00)
- Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ (Τρίτη 20/10 - 22:00)
- ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 4/11 - 19:45)
- Κόμο - ΑΕΚ (Τρίτη 24/11 - 22:00)
- ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (Τρίτη 8/12 - 22:00)
- ΑΕΚ - Ρόμα (Τρίτη 19/1 - 22:00)
- Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (Τετάρτη 27/1 - 22:00)

Πηγή: gazzeta.gr
19 ΣΧΟΛΙΑ

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