Νίστρουπ: «Δείξαμε χαρακτήρα, υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε»
Νίστρουπ: «Δείξαμε χαρακτήρα, υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε»
Όσα δήλωσε ο Δανός μετά την πρόκριση θρίλερ του Παναθηναϊκού επί της Χράντετς
Ο Παναθηναϊκός βγήκε νικητής στο θρίλερ με τη Χράντετς επικρατώντας 2-1 με γκολ στις καθυστερήσεις της παράτασης και θα παίξει στη League Phase του Conference League.
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε στο γεγονός πως οι πράσινοι έδειξαν ισχυρή νοοτροπία και έδειξαν πνευματικά ισχυροί παρά την ψυχρολουσία της ισοφάρισης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ:
«Αυτή είναι η 4η για μένα, το είχα κάνει και στο Τσάμπιονς Λιγκ και εκεί ήταν ίσως ευκολότερα. Χτίζαμε την ομάδα τότε στην Κοπεγχάγη. Σήμερα ήταν μια τρέλα.
Δείξαμε πνευματικά ισχυροί, δείξαμε νοοτροπία. Είχαμε παίκτες που δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν τόσο πολύ όπως οι Καλάμπρια και Πάλμερ-Μπράουν, αλλά δεν είχαμε εναλλακτική.
Είναι ψυχρολουσία πριν την παράταση το γκολ που δεχθήκαμε, όμως τα καταφέραμε. Κρατάω την πρόκριση που ήταν η σημαντικότερη
Δεν ήταν εύκολο, αλλά είμαστε χαρούμενοι για την ομάδα, τον σύλλογο και για τον κόσμο. Η Ευρώπη μάς περιμένει».
Για το τι θέλει να βελτιώσει: «Ήδη το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού φώναζαν το όνομα μου με κάνει χαρούμενο. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία, είναι σημαντικό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε.
Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Δεν είναι εύκολο.
Έχουμε νέους παίκτες που πρέπει να ξεκινήσω μεγαλύτερη συνεργασία, χρήση αυτών των παικτών. Ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ-Μπράουν επέστρεψαν έπειτα από μεγάλο διάστημα.
Πέφτει η πίεση. Θα έχουμε παίκτες διαθέσιμους να δουλέψουμε στην Αθήνα. Κάναμε μια καλή αρχή και προχωράμε».
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε στο γεγονός πως οι πράσινοι έδειξαν ισχυρή νοοτροπία και έδειξαν πνευματικά ισχυροί παρά την ψυχρολουσία της ισοφάρισης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ:
«Αυτή είναι η 4η για μένα, το είχα κάνει και στο Τσάμπιονς Λιγκ και εκεί ήταν ίσως ευκολότερα. Χτίζαμε την ομάδα τότε στην Κοπεγχάγη. Σήμερα ήταν μια τρέλα.
Δείξαμε πνευματικά ισχυροί, δείξαμε νοοτροπία. Είχαμε παίκτες που δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν τόσο πολύ όπως οι Καλάμπρια και Πάλμερ-Μπράουν, αλλά δεν είχαμε εναλλακτική.
Είναι ψυχρολουσία πριν την παράταση το γκολ που δεχθήκαμε, όμως τα καταφέραμε. Κρατάω την πρόκριση που ήταν η σημαντικότερη
Δεν ήταν εύκολο, αλλά είμαστε χαρούμενοι για την ομάδα, τον σύλλογο και για τον κόσμο. Η Ευρώπη μάς περιμένει».
Για το τι θέλει να βελτιώσει: «Ήδη το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού φώναζαν το όνομα μου με κάνει χαρούμενο. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία, είναι σημαντικό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε.
Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Δεν είναι εύκολο.
Έχουμε νέους παίκτες που πρέπει να ξεκινήσω μεγαλύτερη συνεργασία, χρήση αυτών των παικτών. Ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ-Μπράουν επέστρεψαν έπειτα από μεγάλο διάστημα.
Πέφτει η πίεση. Θα έχουμε παίκτες διαθέσιμους να δουλέψουμε στην Αθήνα. Κάναμε μια καλή αρχή και προχωράμε».
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