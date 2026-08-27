ΑΕΚ και Τζόλης εναντίον Καρέτσα, Κωνσταντέλια στο Champions League, η Ένωση και η Άρσεναλ κληρώθηκαν με την Ντόρτμουντ
SPORTS
ΑΕΚ Άρσεναλ Μπορούσια Ντόρτμουντ Χρήστος Τζόλης Κωνσταντίνος Καρέτσας Γιάννης Κωνσταντέλιας

ΑΕΚ και Τζόλης εναντίον Καρέτσα, Κωνσταντέλια στο Champions League, η Ένωση και η Άρσεναλ κληρώθηκαν με την Ντόρτμουντ

Ελληνικές μάχες στη League Stage με την Ένωση αλλά και τους πρωταθλητές Αγγλίας να βρίσκουν μπροστά τους την Μπορούσια - Η ΑΕΚ με τη Ρόμα του Κουλιεράκη και την Κόμο του Δουβίκα

ΑΕΚ και Τζόλης εναντίον Καρέτσα, Κωνσταντέλια στο Champions League, η Ένωση και η Άρσεναλ κληρώθηκαν με την Ντόρτμουντ
Ελληνικό χρώμα όσο δεν πάει είχε η κλήρωση της League Phase του Champions League, όσον αφορά τους αντιπάλους της ΑΕΚ αλλά και τα ανταμώματα των διεθνών σε αυτήν τη φάση. 

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ των Καρέτσα, Κωνσταντέλια αλλά και τη Ρόμα του Κουλιεράκη και την Κόμο του Δουβίκα. 

Τρεις οι Έλληνες διεθνείς με δύο διαφορετικές ομάδες, που θα βρεθούν στον δρόμο της ομάδας του Νίκολιτς. Η απόλυτη δικαίωση του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος μετά την πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας είχε ζητήσει ως έναν από τους αντιπάλους την Μπορούσια των δύο φίλων του, του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. 

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Ρόμα, θα ταξιδέψει στη Γερμανία αλλά και στην Ιταλία για να παίξει με την Κόμο.

Ελληνική κόντρα όμως θα υπάρξει και με την κλήρωση της Άρσεναλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Emirates». Τζόλης εναντίον Κωνσταντέλια και Καρέτσα.

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