Βίντεο: Οι πρώτες στιγμές του Αρμάντο Γκονζάλες στις προπονήσεις του Ολυμπιακού
SPORTS
Αρμάντο Γκονζάλες Ολυμπιακός Μεταγραφές

Βίντεο: Οι πρώτες στιγμές του Αρμάντο Γκονζάλες στις προπονήσεις του Ολυμπιακού

Ο Μεξικανός επιθετικός έχει μπει στην καθημερινότητα των ερυθρολεύκων και αναμένεται το πρώτο του παιχνίδι

Βίντεο: Οι πρώτες στιγμές του Αρμάντο Γκονζάλες στις προπονήσεις του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στην επιθετική του γραμμή τον Αρμάντο Γκονζάλες και αυτό που αναμένεται είναι η πρώτη του εμφάνιση με τους «ερυθρόλευκους». 

Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ανακοινώθηκε επίσημα το Σάββατο 22/8 και στον Ολυμπιακό δημοσίευσαν τις πρώτες του στιγμές από τις προπονήσεις. 

Τόσο από το γυμναστήριο όσο και από τον αγωνιστικό χώρο, με τις ασκήσεις που ακολουθεί. 

Στο βίντεο φαίνεται και η σύντομη συνομιλία, που έχει με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

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