Βίντεο: Οι πρώτες στιγμές του Αρμάντο Γκονζάλες στις προπονήσεις του Ολυμπιακού
Βίντεο: Οι πρώτες στιγμές του Αρμάντο Γκονζάλες στις προπονήσεις του Ολυμπιακού
Ο Μεξικανός επιθετικός έχει μπει στην καθημερινότητα των ερυθρολεύκων και αναμένεται το πρώτο του παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στην επιθετική του γραμμή τον Αρμάντο Γκονζάλες και αυτό που αναμένεται είναι η πρώτη του εμφάνιση με τους «ερυθρόλευκους».
Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ανακοινώθηκε επίσημα το Σάββατο 22/8 και στον Ολυμπιακό δημοσίευσαν τις πρώτες του στιγμές από τις προπονήσεις.
Τόσο από το γυμναστήριο όσο και από τον αγωνιστικό χώρο, με τις ασκήσεις που ακολουθεί.
Στο βίντεο φαίνεται και η σύντομη συνομιλία, που έχει με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ανακοινώθηκε επίσημα το Σάββατο 22/8 και στον Ολυμπιακό δημοσίευσαν τις πρώτες του στιγμές από τις προπονήσεις.
Τόσο από το γυμναστήριο όσο και από τον αγωνιστικό χώρο, με τις ασκήσεις που ακολουθεί.
Στο βίντεο φαίνεται και η σύντομη συνομιλία, που έχει με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
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