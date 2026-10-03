Ο Νετανιάχου προσκαλεί στο Ισραήλ τον Ινδό ήρωα πιλότο της Flydubai
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ινδός Πιλότος Flydubai

Ο Νετανιάχου προσκαλεί στο Ισραήλ τον Ινδό ήρωα πιλότο της Flydubai

«Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του

Ο Νετανιάχου προσκαλεί στο Ισραήλ τον Ινδό ήρωα πιλότο της Flydubai
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O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσκάλεσε σήμερα στο Ισραήλ, ως επίτιμο προσκεκλημένο, τον Ινδό πιλότο της πτήσης της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, ο οποίος έσωσε το αεροσκάφος ανοίγοντας την πόρτα του πιλοτηρίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον συγκυβερνήτη του.

«Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, και το οποίο παρουσιάζει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κυβερνήτη της πτήσης της flydubai Σμιτ Ματσχάρ, που λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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