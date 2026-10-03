Ο Νετανιάχου προσκαλεί στο Ισραήλ τον Ινδό ήρωα πιλότο της Flydubai
Ο Νετανιάχου προσκαλεί στο Ισραήλ τον Ινδό ήρωα πιλότο της Flydubai
«Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του
O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσκάλεσε σήμερα στο Ισραήλ, ως επίτιμο προσκεκλημένο, τον Ινδό πιλότο της πτήσης της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, ο οποίος έσωσε το αεροσκάφος ανοίγοντας την πόρτα του πιλοτηρίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον συγκυβερνήτη του.
«Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, και το οποίο παρουσιάζει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κυβερνήτη της πτήσης της flydubai Σμιτ Ματσχάρ, που λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
«Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, και το οποίο παρουσιάζει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κυβερνήτη της πτήσης της flydubai Σμιτ Ματσχάρ, που λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Breaking: Israel PM Netanyahu speaks to Indian pilot Smit Machchhar. "You are the true hero of the entire world" pic.twitter.com/4esVoIhPNC— Sidhant Sibal (@sidhant) October 3, 2026
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