Στον Πειραιά το Run Greece με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητριών - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη ενόψει του event

Ο τελικός αναμένεται να συγκεντρώσει πολλά επίλεκτα μέλη του δρομικού κινήματος στις δύο κύριες αποστάσεις των 5 χλμ. και των 10 χλμ., ονόματα που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους από τους προηγούμενους έξι αγώνες σε Ηράκλειο, Σπάρτη, Καβάλα, Σύρο, Τρίκαλα και Αλεξανδρούπολη





Ο τελικός αναμένεται να συγκεντρώσει πολλά επίλεκτα μέλη του δρομικού κινήματος στις δύο κύριες αποστάσεις των 5 χλμ. και των 10 χλμ., ονόματα που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους από τους προηγούμενους έξι αγώνες σε Ηράκλειο, Σπάρτη, Καβάλα, Σύρο, Τρίκαλα και Αλεξανδρούπολη.







Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στους τελικούς των 5 και 10 χλμ., που είναι δύο κούρσες των οποίων οι επιδόσεις, πέρα από τη γενική κατάταξη, θα υπολογιστούν και ξεχωριστά – σαν “κλειστοί αγώνες”.



Ωστόσο, στο Run Greece του Πειραιά αναμένεται να συμμετάσχουν κι άλλοι ελίτ δρομείς, εκτός των προαναφερθέντων, με τους χρόνους τους να μετρούν αποκλειστικά για τη γενική κατάταξη.







Η απόφαση της Ομοσπονδίας να θεσμοθετήσει χρηματικά έπαθλα για τους/τις τρεις πρώτους/ες σε όλες τις πόλεις που φιλοξένησαν το Run Greece το 2026, αλλά και στον τελικό, ανανέωσαν και ενίσχυσαν το αγωνιστικό ενδιαφέρον σε όλους τους προηγούμενους σταθμούς της σειράς.



Επιπλέον, η δυνατότητα συμμετοχής στον Πειραιά και αθλητών/τριών που δεν πήραν μέρος σε κάποιο από τους προηγούμενους αγώνες, ανεβάζει ακόμα περισσότερο το ποιοτικό επίπεδο στον Πειραιά και είναι πολύ πιθανό να καταρριφθούν όλα τα ρεκόρ της διαδρομής στο μεγάλο λιμάνι της χώρας.



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Ο αγώνας είναι μια συνδιοργάνωση του ΣΕΓΑΣ, του Δήμου Πειραιά και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της πόλης, με τη συμμετοχή και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά.





Η Τροχαία Πειραιά θα προχωρήσει στις απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την προστασία των δρομέων, των κατοίκων και των επισκεπτών.



Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών, οι οποίες θα ισχύσουν από τις 07:00 έως τις 13:00 είναι οι εξής:



Α) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου ως και τη συμβολή της με την οδό Ακτή Μουτσοπούλου και από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς.



Κορυφώνονται οι ετοιμασίες στον Πειραιά για την υποδοχή των δρομέων που θα λάβουν μέρος στην τελευταία, για φέτος, στάση της σειράς Run Greece Ο τελικός αναμένεται να συγκεντρώσει πολλά επίλεκτα μέλη του δρομικού κινήματος στις δύο κύριες αποστάσεις των 5 χλμ. και των 10 χλμ., ονόματα που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους από τους προηγούμενους έξι αγώνες σε Ηράκλειο, Σπάρτη, Καβάλα, Σύρο, Τρίκαλα και Αλεξανδρούπολη.Την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει αθλήτριες όπως οι Νικολέτα Ραφαϊλάκη, Νάνσυ Κοκκορού, Ειρήνη Τσουπάκη, Κατερίνα Κουτλή, Μαρία Κάσσου, Φωτεινή Μυστακίδου, Δήμητρα Ντάσκα, Γεωργία Ζαφείρη και αθλητές όπως οι Δημήτρης Τσάκαλος, Διονύσης Καψάλης, Χρήστος Καλλίας, Ορφέας Ιωάννου, Αντώνης Ζαμπέλης, Γιώργος Ματζαρίδης, Γιώργος Μενής και Νίκος Μπιλιανός.Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στους τελικούς των 5 και 10 χλμ., που είναι δύο κούρσες των οποίων οι επιδόσεις, πέρα από τη γενική κατάταξη, θα υπολογιστούν και ξεχωριστά – σαν “κλειστοί αγώνες”.Ωστόσο, στο Run Greece του Πειραιά αναμένεται να συμμετάσχουν κι άλλοι ελίτ δρομείς, εκτός των προαναφερθέντων, με τους χρόνους τους να μετρούν αποκλειστικά για τη γενική κατάταξη.Μεταξύ αυτών η δεύτερη των 800 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του Όρεγκον, Ιουλιάννα Ρούσσου και η νικήτρια των 3.000 μ στιπλ στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026, Ανδριάννα Μποντιώτη.Η απόφαση της Ομοσπονδίας να θεσμοθετήσει χρηματικά έπαθλα για τους/τις τρεις πρώτους/ες σε όλες τις πόλεις που φιλοξένησαν το Run Greece το 2026, αλλά και στον τελικό, ανανέωσαν και ενίσχυσαν το αγωνιστικό ενδιαφέρον σε όλους τους προηγούμενους σταθμούς της σειράς.Επιπλέον, η δυνατότητα συμμετοχής στον Πειραιά και αθλητών/τριών που δεν πήραν μέρος σε κάποιο από τους προηγούμενους αγώνες, ανεβάζει ακόμα περισσότερο το ποιοτικό επίπεδο στον Πειραιά και είναι πολύ πιθανό να καταρριφθούν όλα τα ρεκόρ της διαδρομής στο μεγάλο λιμάνι της χώρας.Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί με τα 10 χλμ., θα ακολουθήσουν τα 5 χλμ. τρεξίματος και δυναμικού βαδίσματος. Στις 10:35 θα δοθεί η εκκίνηση στον παιδικό αγώνα και στις 11:45 στο Family Run.Ο αγώνας είναι μια συνδιοργάνωση του ΣΕΓΑΣ, του Δήμου Πειραιά και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της πόλης, με τη συμμετοχή και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά.Η Τροχαία Πειραιά θα προχωρήσει στις απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την προστασία των δρομέων, των κατοίκων και των επισκεπτών.Α) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου ως και τη συμβολή της με την οδό Ακτή Μουτσοπούλου και από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς.

Β) ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Χαριλάου Τρικούπη.



Γ) ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Αφεντούλη / Σαχτούρη ως και τη διασταύρωσή της με την Ελ. Βενιζέλου.



Δ) 34ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.



Ε) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Ομ. Σκυλίτση ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.



ΣΤ) ΠΥΛΗΣ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Τζαβέλλα.



Ζ) Λ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Πύλης έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου.



Η) ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Τζωρτζ Λοϋδ.



Θ) ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Τζωρτζ Λοϋδ ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Μπλέσσα.



Ι) ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Μπλέσσα ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.



Οι οδηγοί παρακαλούνται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τις παραπάνω οδούς, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.



Ο Δήμος Πειραιά ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, καθώς οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ασφαλή διεξαγωγή της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.