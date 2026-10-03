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Ο Νίστρουπ αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς: «Μαθαίνω πράγματα από εκείνον», δείτε βίντεο
Ο Νίστρουπ αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς: «Μαθαίνω πράγματα από εκείνον», δείτε βίντεο
Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον τεχνικό του τμήματος μπάσκετ των «πρασίνων»
Συνέντευξη στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παραχώρησε ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του «τριφυλλιού» Τζέικομπ Νίστρουπ, με αφορμή την επίσκεψή του το βράδυ της Παρασκευής (2/10) μαζί με το τιμ του, τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον CEO της ΠΑΕ, Στέφανο Γιουρέλη, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μεγάλη νίκη των «πράσινων» επί της Μακάμπι (90-67) για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε με θαυμασμό για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το T-Center και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναφέροντας πως κι ο ίδιος μαθαίνει πράγματα παρακολουθώντας τον Σέρβο πολυνίκη τεχνικό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
-Κόουτς, καλώς ήρθατε στην έδρα μας. Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από το Telekom Center Athens;
«Απολύτως εκπληκτικές! Φανταστική ατμόσφαιρα, κάτι που νομίζω ότι όλοι έδειξαν πως εκτιμούν, γιατί μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στην Βόρεια Ευρώπη, σε ένα κλειστό γήπεδο όπως αυτό. Οπότε, πραγματικά εκπληκτικά...».
-Ποια είναι η συνολική σας εμπειρία από τον κόσμο του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έχοντας ζήσει και τη στήριξη στο ποδόσφαιρο;
«Είναι τεράστια η στήριξη, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ. Προφανώς υπάρχει τεράστια υποστήριξη, αλλά και τεράστιες απαιτήσεις και για τις δύο ομάδες. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι, για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός».
-Πολλοί από τους παίκτες σας έχουν βρεθεί εδώ στο παρελθόν και τώρα βρίσκεστε εδώ και εσείς. Ο δεσμός μεταξύ του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποδεικνύεται πολύ δυνατός, σωστά;
«Ναι, προφανώς είναι ένας σύλλογος. Ευχόμαστε τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις και είμαι σίγουρος, ότι εκείνοι εύχονται το ίδιο και για εμάς. Για εμένα ως προπονητή, είναι ενδιαφέρον να έρχομαι και να παρακολουθώ, ίσως και να μαθαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Ομπράντοβιτς. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας μεγάλος ηγέτης. Γνωρίζω την ιστορία του σε αυτόν τον σύλλογο και ξέρω τι έχει καταφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι, πραγματικά, φανταστικό».
-Φυσικά, όπως δικοί σας παίκτες έχουν έρθει εδώ, έτσι και κάποιοι από τους δικούς μας μπασκετμπολίστες, όπως ο Ναν, ο Χουάντσο και ο Γκραντ, έχουν παρακολουθήσει αγώνες του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, το είχατε προσέξει;
«Προφανώς, δεν το παρατηρώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά βλέπω και ακούω κάποια πράγματα μετά. Και χαίρομαι που βρίσκονται στο γήπεδο κάποιες φορές και ελπίζω πως όταν είναι εκεί, θα μπορούμε να τους προσφέρουμε τη νίκη».
-Τέλος, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού;
«Απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Όσο για την ομάδα μπάσκετ, η ατμόσφαιρα εδώ σήμερα είναι πραγματικά εκπληκτική. Και μπορώ να πω μόνο πως, απ’ την πλευρά της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να είναι υπερήφανοι για εμάς».
Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε με θαυμασμό για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το T-Center και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναφέροντας πως κι ο ίδιος μαθαίνει πράγματα παρακολουθώντας τον Σέρβο πολυνίκη τεχνικό.
𝙀𝙭𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙞𝙚𝙬 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙅𝙖𝙘𝙤𝙗 𝙉𝙚𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙥 🎙️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 3, 2026
Jacob Neestrup visited our HOME alongside the @paofc_ coaching staff and shared his thoughts on his experience in Telekom Center Athens, the incredible support of #PAOFans that transcends sport, and… pic.twitter.com/I30RLCNgR5
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
-Κόουτς, καλώς ήρθατε στην έδρα μας. Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από το Telekom Center Athens;
«Απολύτως εκπληκτικές! Φανταστική ατμόσφαιρα, κάτι που νομίζω ότι όλοι έδειξαν πως εκτιμούν, γιατί μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στην Βόρεια Ευρώπη, σε ένα κλειστό γήπεδο όπως αυτό. Οπότε, πραγματικά εκπληκτικά...».
-Ποια είναι η συνολική σας εμπειρία από τον κόσμο του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έχοντας ζήσει και τη στήριξη στο ποδόσφαιρο;
«Είναι τεράστια η στήριξη, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ. Προφανώς υπάρχει τεράστια υποστήριξη, αλλά και τεράστιες απαιτήσεις και για τις δύο ομάδες. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι, για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός».
-Πολλοί από τους παίκτες σας έχουν βρεθεί εδώ στο παρελθόν και τώρα βρίσκεστε εδώ και εσείς. Ο δεσμός μεταξύ του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποδεικνύεται πολύ δυνατός, σωστά;
«Ναι, προφανώς είναι ένας σύλλογος. Ευχόμαστε τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις και είμαι σίγουρος, ότι εκείνοι εύχονται το ίδιο και για εμάς. Για εμένα ως προπονητή, είναι ενδιαφέρον να έρχομαι και να παρακολουθώ, ίσως και να μαθαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Ομπράντοβιτς. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας μεγάλος ηγέτης. Γνωρίζω την ιστορία του σε αυτόν τον σύλλογο και ξέρω τι έχει καταφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι, πραγματικά, φανταστικό».
-Φυσικά, όπως δικοί σας παίκτες έχουν έρθει εδώ, έτσι και κάποιοι από τους δικούς μας μπασκετμπολίστες, όπως ο Ναν, ο Χουάντσο και ο Γκραντ, έχουν παρακολουθήσει αγώνες του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, το είχατε προσέξει;
«Προφανώς, δεν το παρατηρώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά βλέπω και ακούω κάποια πράγματα μετά. Και χαίρομαι που βρίσκονται στο γήπεδο κάποιες φορές και ελπίζω πως όταν είναι εκεί, θα μπορούμε να τους προσφέρουμε τη νίκη».
-Τέλος, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού;
«Απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Όσο για την ομάδα μπάσκετ, η ατμόσφαιρα εδώ σήμερα είναι πραγματικά εκπληκτική. Και μπορώ να πω μόνο πως, απ’ την πλευρά της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να είναι υπερήφανοι για εμάς».
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