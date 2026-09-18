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Υπουργείο Τουρισμού: Από σήμερα οι αιτήσεις για 45 προσλήψεις στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε Κρήτη, Ρόδο
Υπουργείο Τουρισμού: Από σήμερα οι αιτήσεις για 45 προσλήψεις στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε Κρήτη, Ρόδο
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα (18/09) και διαρκεί μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου
Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι αιτήσεις για 45 προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης στη Κρήτη και τη Ρόδο.
Οι θέσεις που ανοίγει το Υπουργείο Τουρισμού αφορούν επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, καθώς και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, με σκοπό να καλύψει κενά και διδακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει για την φετινή εκπαιδευτική περίοδο.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα (18/09) και διαρκεί μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου.
Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα αναλάβουν διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία, ενώ η διάρκεια της απασχόλησης είναι έως οκτώ μήνες.
Επιστημονικοί συνεργάτες ΠΕ
Οι εννέα θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Μία θέση Ψυχολογίας
Τέσσερις θέσεις Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τρεις θέσεις Μάρκετινγκ
Μία θέση Οικονομικής Επιστήμης
Οι θέσεις που ανοίγει το Υπουργείο Τουρισμού αφορούν επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, καθώς και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, με σκοπό να καλύψει κενά και διδακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει για την φετινή εκπαιδευτική περίοδο.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα (18/09) και διαρκεί μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου.
Πώς μοιράζονται οι 45 θέσειςΜε βάση την προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού οι θέσεις είναι 23 στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και 22 στην ΑΣΤΕ Ρόδου.
Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα αναλάβουν διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία, ενώ η διάρκεια της απασχόλησης είναι έως οκτώ μήνες.
ΑΣΤΕ Κρήτης: Οι 23 θέσειςΗ Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, θα ενισχυθεί με 23 εκπαιδευτικούς.
Επιστημονικοί συνεργάτες ΠΕ
Οι εννέα θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Μία θέση Ψυχολογίας
Τέσσερις θέσεις Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τρεις θέσεις Μάρκετινγκ
Μία θέση Οικονομικής Επιστήμης
Εργαστηριακοί συνεργάτες ΤΕ
Προβλέπονται δέκα θέσεις:
1 θέση Πληροφορικής
3 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
2 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
3 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
1 θέση Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών
Η ΑΣΤΕ Κρήτης θα προσλάβει επίσης:
1 εκπαιδευτικό Αγγλικών
1 εκπαιδευτικό Γαλλικών
1 εκπαιδευτικό Γερμανικών
1 εκπαιδευτικό Ιταλικών
ΑΣΤΕ Ρόδου: Οι 22 θέσεις
Η ΑΣΤΕ Ρόδου θα καλύψει συνολικά 22 θέσεις επιστημονικού και εργαστηριακού προσωπικού, καθώς και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.
Επιστημονικοί συνεργάτες ΠΕ
Οι δέκα θέσεις αφορούν:
4 θέσεις Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
2 θέσεις Οικονομικής Επιστήμης
3 θέσεις Μάρκετινγκ
1 θέση Ψυχολογίας
Εργαστηριακοί συνεργάτες ΤΕ
Οι οκτώ διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται ως εξής:
3 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
1 θέση Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
3 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
1 θέση Πληροφορικής
Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών
Παράλληλα, θα προσληφθούν:
1 εκπαιδευτικός Αγγλικών
1 εκπαιδευτικός Γαλλικών
1 εκπαιδευτικός Γερμανικών
1 εκπαιδευτικός Ιταλικών
Εάν δεν βρεθούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο, μπορούν να εξεταστούν και αιτήσεις ενδιαφερομένων χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
Για ορισμένες θέσεις Μάρκετινγκ απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών, επιπέδου Γ2 ή C2, επειδή η διδασκαλία μαθημάτων με αγγλική ορολογία θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα.
Οι εργαστηριακοί συνεργάτες πρέπει επίσης να διαθέτουν τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία που αντιστοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Τα κριτήρια συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει, μεταξύ άλλων:
-Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
-Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος
-Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας
-Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης
Να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, όπου απαιτείται
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποδεικνύουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η γνώση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 ή με ελληνικό τίτλο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μπορεί ένας υποψήφιος να κάνει αίτηση και στις δύο σχολές;
Ναι. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση τόσο στην ΑΣΤΕ Κρήτης όσο και στην ΑΣΤΕ Ρόδου.
Ωστόσο, μπορεί να διεκδικήσει θέση για ένα μόνο μάθημα. Επιπλέον, στην αίτηση πρέπει να δηλώσει ποια από τις δύο σχολές αποτελεί την πρώτη του προτίμηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αντίστοιχη σχολή:
Αυτοπροσώπως
Ταχυδρομικά
Με υπηρεσία ταχυμεταφοράς – courier
Στις ταχυδρομικές αποστολές λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο φάκελος πρέπει να έχει αποσταλεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Τηλέφωνα: 22410 24190 και 22410 24290
ΑΣΤΕ Κρήτης
Διεύθυνση: Λατούς 25, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Τηλέφωνα: 28410 28565 και 28410 28828
Το υπόδειγμα της αίτησης και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα, εδώ.
Προβλέπονται δέκα θέσεις:
1 θέση Πληροφορικής
3 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
2 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
3 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
1 θέση Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών
Η ΑΣΤΕ Κρήτης θα προσλάβει επίσης:
1 εκπαιδευτικό Αγγλικών
1 εκπαιδευτικό Γαλλικών
1 εκπαιδευτικό Γερμανικών
1 εκπαιδευτικό Ιταλικών
ΑΣΤΕ Ρόδου: Οι 22 θέσεις
Η ΑΣΤΕ Ρόδου θα καλύψει συνολικά 22 θέσεις επιστημονικού και εργαστηριακού προσωπικού, καθώς και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.
Επιστημονικοί συνεργάτες ΠΕ
Οι δέκα θέσεις αφορούν:
4 θέσεις Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
2 θέσεις Οικονομικής Επιστήμης
3 θέσεις Μάρκετινγκ
1 θέση Ψυχολογίας
Εργαστηριακοί συνεργάτες ΤΕ
Οι οκτώ διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται ως εξής:
3 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
1 θέση Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
3 θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
1 θέση Πληροφορικής
Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών
Παράλληλα, θα προσληφθούν:
1 εκπαιδευτικός Αγγλικών
1 εκπαιδευτικός Γαλλικών
1 εκπαιδευτικός Γερμανικών
1 εκπαιδευτικός Ιταλικών
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχήςΤα απαιτούμενα προσόντα διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα και το γνωστικό αντικείμενο. Για τις θέσεις επιστημονικών συνεργατών απαιτείται, κατά περίπτωση, πανεπιστημιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο διδασκαλίας. Η προκήρυξη προβλέπει επίσης συναφή μεταπτυχιακό τίτλο και επαγγελματική, διδακτική ή ερευνητική εμπειρία.
Εάν δεν βρεθούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο, μπορούν να εξεταστούν και αιτήσεις ενδιαφερομένων χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
Για ορισμένες θέσεις Μάρκετινγκ απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών, επιπέδου Γ2 ή C2, επειδή η διδασκαλία μαθημάτων με αγγλική ορολογία θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα.
Οι εργαστηριακοί συνεργάτες πρέπει επίσης να διαθέτουν τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία που αντιστοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Τα κριτήρια συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει, μεταξύ άλλων:
-Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
-Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος
-Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας
-Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης
Να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, όπου απαιτείται
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποδεικνύουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η γνώση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 ή με ελληνικό τίτλο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μπορεί ένας υποψήφιος να κάνει αίτηση και στις δύο σχολές;
Ναι. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση τόσο στην ΑΣΤΕ Κρήτης όσο και στην ΑΣΤΕ Ρόδου.
Ωστόσο, μπορεί να διεκδικήσει θέση για ένα μόνο μάθημα. Επιπλέον, στην αίτηση πρέπει να δηλώσει ποια από τις δύο σχολές αποτελεί την πρώτη του προτίμηση.
Πώς υποβάλλονται οι αιτήσειςΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» και να το συνοδεύσουν με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αντίστοιχη σχολή:
Αυτοπροσώπως
Ταχυδρομικά
Με υπηρεσία ταχυμεταφοράς – courier
Στις ταχυδρομικές αποστολές λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο φάκελος πρέπει να έχει αποσταλεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.
Οι διευθύνσεις των σχολώνΑΣΤΕ Ρόδου
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Τηλέφωνα: 22410 24190 και 22410 24290
ΑΣΤΕ Κρήτης
Διεύθυνση: Λατούς 25, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Τηλέφωνα: 28410 28565 και 28410 28828
Το υπόδειγμα της αίτησης και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα, εδώ.
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