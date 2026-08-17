Ο Ολυμπιακός κλείνει Κάσερες και Γκονζάλες
Ο Ολυμπιακός κλείνει Κάσερες και Γκονζάλες
Οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν δύο ακόμα σημαντικές μεταγραφές ενισχύοντας το ρόστερ τους - Στα 10 εκατ. δολάρια το ύψος της μεταγραφής του Κρίστιαν Κάσερες
Σε προχωρημένες επαφές βρισκόταν ο Ολυμπιακός με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κρίστιαν Κάσερες και όλα δείχνουν ότι θα υλοποιήσει τη συγκεkριμένη μεταγραφή.
Οι ερυθρόλευκοι κλείνουν τον 26χρονο Βενεζουελάνο χαφ δαπανώντας το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.
Οι εξελίξεις πλέον θα τρέξουν προκειμένου ο αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό, ο οποίος ενισχύει τη μεσαία του γραμμή με έναν ικανότατο μέσο.
Το who is who του Κάσερες
Ο Κρίστιαν Κάσερες μετράει 48 συμμετοχές με την Εθνική Βενεζουέλας και ανήκει στην Τουλούζ από το 2023 όταν και είχε αποκτηθεί από τη Νιου Γιορκ του MLS.
Τη σεζόν που πέρασε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και δεκάρι, είχε 34 αγώνες με την γαλλική ομάδα, καταγράφοντας 2 γκολ και 5 ασίστ.
Συνολικά με την Τουλούζ σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 100 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ, ενώ με τη Νιου Γιορκ είχε πραγματοποιήσει 126 συμμετοχές με 15 γκολ και 13 ασίστ.
Την ίδια ώρα, θετικά είναι τα μηνύματα που έβγαιναν από το Μεξικό για τη μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να έχουν συμφωνήσει με τον παίκτη αλλά όχι με τη Τσίβας και έτσι μένει τώρα ο μεξικανικός σύλλογος και το να δώσει θετική απάντηση για να κλείσει το deal.
Ο 23χρονος πέρυσι είχε σεζόν με 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Στον σύλλογο της Τσίβας έχει 69 αγώνες με 29 γκολ και 4 ασίστ. Ως προς τον Ολυμπιακό από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο του να υπάρξει ανάγκη και για ακόμα έναν φορ.
ΠΗΓΗ: GAZZETTA
Οι ερυθρόλευκοι κλείνουν τον 26χρονο Βενεζουελάνο χαφ δαπανώντας το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.
Οι εξελίξεις πλέον θα τρέξουν προκειμένου ο αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό, ο οποίος ενισχύει τη μεσαία του γραμμή με έναν ικανότατο μέσο.
Το who is who του Κάσερες
Ο Κρίστιαν Κάσερες μετράει 48 συμμετοχές με την Εθνική Βενεζουέλας και ανήκει στην Τουλούζ από το 2023 όταν και είχε αποκτηθεί από τη Νιου Γιορκ του MLS.
Τη σεζόν που πέρασε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και δεκάρι, είχε 34 αγώνες με την γαλλική ομάδα, καταγράφοντας 2 γκολ και 5 ασίστ.
Συνολικά με την Τουλούζ σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 100 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ, ενώ με τη Νιου Γιορκ είχε πραγματοποιήσει 126 συμμετοχές με 15 γκολ και 13 ασίστ.
Την ίδια ώρα, θετικά είναι τα μηνύματα που έβγαιναν από το Μεξικό για τη μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να έχουν συμφωνήσει με τον παίκτη αλλά όχι με τη Τσίβας και έτσι μένει τώρα ο μεξικανικός σύλλογος και το να δώσει θετική απάντηση για να κλείσει το deal.
Θετικά μηνύματα για Γκονζάλες
Ο 23χρονος πέρυσι είχε σεζόν με 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Στον σύλλογο της Τσίβας έχει 69 αγώνες με 29 γκολ και 4 ασίστ. Ως προς τον Ολυμπιακό από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο του να υπάρξει ανάγκη και για ακόμα έναν φορ.
ΠΗΓΗ: GAZZETTA
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