SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας, Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης 0-2: Ένα καλό 20λεπτο ήταν αρκετό, δείτε βίντεο

Ο Άρης απλοποίησε τα πράγματα στο 66’ όπου ο Μπενχαμίν Γκαρέ ήταν οι δημιουργός και ο Ράφα Μιρ (με προβολή) ο εκτελεστός στο 0-2 των «κίτρινων». Η Αναγέννηση προχώρησε σε αλλαγές δίχως όμως να γίνει απειλητική, δεν ρίσκαρε εξάλλου και ιδιαίτερα καθώς παρέμεινε προσηλωμένη στην αναχαίτιση επιθέσεων. Ο Άρης έκανε διαχείριση του αγώνα και προσπάθησε να δημιουργήσει από την πλευρά του Μπενχαμίν Γκαρέ. Στο 82’ ο Αλφαρέλα έχασε σπουδαία ευκαιρία για να μετουσιώσει το παιχνίδι του και στο 87’ ο Γκαρέ. Η τελευταία φάση του αγώνα ανήκε στην Καρδίτσα μ’ ένα σουτ του Ηλιάδη.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Θεοδωρόπουλος, Παπαγεωργίου, Αναστασόπουλος, Τομάι, Βουκαΐλοβιτς, Καρυπίδης (62’ Τσέλιος), Νινίκας (46’ Ηλιάδης), Σλίμον, Μανουσάκης (62’ Πούλιος), Αργυρίου (62’ Σημαντάράκης), ΔρίτσαςΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Διούδης, Χαρούπας, Φαμπιάνο, Γένσεν (86’ Κέρκεζ), Φαντιγκά, Βοριαζίδης (72’ Παπασαραφιανός), Ράσιτς, Παλάσιος (89’ Μπουσαίντ), Γιαννιώτας (46’ Αλφαρέλα), Γκαρέ, Μιρ (72’ Μορόν).