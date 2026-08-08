ΠΑΟΚ: Βρήκε στον δικό του… εκτελεστή τον νέο του φορ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού με εντελώς διαφορετικό προφίλ από αυτά που διαθέτει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του