Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
ΠΑΟΚ: Βρήκε στον δικό του… εκτελεστή τον νέο του φορ
ΠΑΟΚ: Βρήκε στον δικό του… εκτελεστή τον νέο του φορ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού με εντελώς διαφορετικό προφίλ από αυτά που διαθέτει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του
Ο Ιταλός τεχνικός αναζητά επειγόντως έναν φορ που δεν θα βασίζεται στον όγκο και το ύψος, αλλά στην εκρηκτικότητα, τη ταχύτητα και την ικανότητα να «τρυπάει» τις αντίπαλες άμυνες.
Το ιδανικό πρότυπο για τον προπονητή του Δικεφάλου φαίνεται πως αποτυπώθηκε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο πάνω στο χόρτο της Τούμπας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Transferfeed», το σημείο αναφοράς για τον εκλεκτό της επίθεσης δεν είναι άλλο από τον Μιχάιλο Σβετκόβιτς της Άντερλεχτ. Ο νεαρός επιθετικός της βελγικής ομάδας, ο οποίος σκόραρε εις βάρος του ΠΑΟΚ την περασμένη Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις με τα χαρακτηριστικά του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Το ιδανικό πρότυπο για τον προπονητή του Δικεφάλου φαίνεται πως αποτυπώθηκε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο πάνω στο χόρτο της Τούμπας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Transferfeed», το σημείο αναφοράς για τον εκλεκτό της επίθεσης δεν είναι άλλο από τον Μιχάιλο Σβετκόβιτς της Άντερλεχτ. Ο νεαρός επιθετικός της βελγικής ομάδας, ο οποίος σκόραρε εις βάρος του ΠΑΟΚ την περασμένη Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις με τα χαρακτηριστικά του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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