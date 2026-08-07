Ρόδρι: Η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα, ύψους 45 εκατομμυρίων
SPORTS
Ρόδρι Μάντσεστερ Σίτι Μπαρτσελόνα

Ρόδρι: Η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα, ύψους 45 εκατομμυρίων

Το σίριαλ με τον Ισπανό χαφ συνεχίζεται, με τους «πολίτες» να λένε «όχι» στην πρώτη κίνηση των Καταλανών

Ρόδρι: Η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα, ύψους 45 εκατομμυρίων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το μεταγραφικό σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Ρόδρι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

Η Μπαρτσελόνα όχι μόνο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησής του αλλά έκανε και την πρώτη σοβαρή κίνησή της. Οι Καταλανοί έκαναν προσφορά 45 εκατομμυρίων ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι. 

Η πρόταση απορρίφθηκε μια και σύμφωνα με αρκετές αναφορές, οι «πολίτες» ζητούν ένα ποσό 60-70 εκατομμυρίων ευρώ για να δώσουν το ok. 

Όπως είναι γνωστό, φαβορί για τον παίκτη μέχρι και πριν λίγα 24ώρα ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης. Παρόλα αυτά, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να εξασφάλισε πρώτα το «ναι» του 30χρονου διεθνή χαφ και στη συνέχεια κινήθηκε προς την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι. 

Αναμένεται να επανέλθει με νεότερη πρόταση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης