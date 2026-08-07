Ρόδρι: Η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα, ύψους 45 εκατομμυρίων
Ρόδρι: Η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα, ύψους 45 εκατομμυρίων
Το σίριαλ με τον Ισπανό χαφ συνεχίζεται, με τους «πολίτες» να λένε «όχι» στην πρώτη κίνηση των Καταλανών
Το μεταγραφικό σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Ρόδρι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Η Μπαρτσελόνα όχι μόνο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησής του αλλά έκανε και την πρώτη σοβαρή κίνησή της. Οι Καταλανοί έκαναν προσφορά 45 εκατομμυρίων ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι.
Η πρόταση απορρίφθηκε μια και σύμφωνα με αρκετές αναφορές, οι «πολίτες» ζητούν ένα ποσό 60-70 εκατομμυρίων ευρώ για να δώσουν το ok.
Όπως είναι γνωστό, φαβορί για τον παίκτη μέχρι και πριν λίγα 24ώρα ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης. Παρόλα αυτά, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να εξασφάλισε πρώτα το «ναι» του 30χρονου διεθνή χαφ και στη συνέχεια κινήθηκε προς την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι.
Αναμένεται να επανέλθει με νεότερη πρόταση.
Η Μπαρτσελόνα όχι μόνο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησής του αλλά έκανε και την πρώτη σοβαρή κίνησή της. Οι Καταλανοί έκαναν προσφορά 45 εκατομμυρίων ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι.
Η πρόταση απορρίφθηκε μια και σύμφωνα με αρκετές αναφορές, οι «πολίτες» ζητούν ένα ποσό 60-70 εκατομμυρίων ευρώ για να δώσουν το ok.
Όπως είναι γνωστό, φαβορί για τον παίκτη μέχρι και πριν λίγα 24ώρα ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης. Παρόλα αυτά, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να εξασφάλισε πρώτα το «ναι» του 30χρονου διεθνή χαφ και στη συνέχεια κινήθηκε προς την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι.
Αναμένεται να επανέλθει με νεότερη πρόταση.
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