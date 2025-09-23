Aζεντίν Ουναΐ: Φοβερό γκολ κόντρα στην Μπιλμπάο από τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού - Βίντεο
SPORTS
La Liga Αζεντίν Ουναΐ Τζιρόνα Παναθηναϊκός Αθλέτικ Μπιλμπάο

Aζεντίν Ουναΐ: Φοβερό γκολ κόντρα στην Μπιλμπάο από τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού - Βίντεο

Ο Μαροκινός άφησε τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει στην Τζιρόνα

Aζεντίν Ουναΐ: Φοβερό γκολ κόντρα στην Μπιλμπάο από τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Τζιρόνα πέτυχε ο Αζεντίν Ουναϊ. 
Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στο 9' στο «Σαν Μαμές» κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο σε παιχνίδι της La Liga. Ο Ουναϊ σκόραρε με φοβερό πλασέ μετά από ασίστ του Χιλ και έγραψε το 0-1. 

Θυμίζουμε πέρσι έπαιξε δανεικός στον Παναθηναϊκό και εάν και υπήρχε πρόθεση για αγορά του από τους πράσινους η Μαρσέιγ τον έδωσε στην ομάδα της Ισπανίας. 

Δείτε ΕΔΩ το γκολ 




Ειδήσεις σήμερα:

Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές

Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»

Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης