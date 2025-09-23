Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Aζεντίν Ουναΐ: Φοβερό γκολ κόντρα στην Μπιλμπάο από τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Aζεντίν Ουναΐ: Φοβερό γκολ κόντρα στην Μπιλμπάο από τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Ο Μαροκινός άφησε τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει στην Τζιρόνα
Το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Τζιρόνα πέτυχε ο Αζεντίν Ουναϊ.
Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στο 9' στο «Σαν Μαμές» κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο σε παιχνίδι της La Liga. Ο Ουναϊ σκόραρε με φοβερό πλασέ μετά από ασίστ του Χιλ και έγραψε το 0-1.
Θυμίζουμε πέρσι έπαιξε δανεικός στον Παναθηναϊκό και εάν και υπήρχε πρόθεση για αγορά του από τους πράσινους η Μαρσέιγ τον έδωσε στην ομάδα της Ισπανίας.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στο 9' στο «Σαν Μαμές» κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο σε παιχνίδι της La Liga. Ο Ουναϊ σκόραρε με φοβερό πλασέ μετά από ασίστ του Χιλ και έγραψε το 0-1.
Θυμίζουμε πέρσι έπαιξε δανεικός στον Παναθηναϊκό και εάν και υπήρχε πρόθεση για αγορά του από τους πράσινους η Μαρσέιγ τον έδωσε στην ομάδα της Ισπανίας.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα