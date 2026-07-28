«Κόπηκε» από την αστυνομία για έναν απίστευτο λόγο και έγινε… προπονητής-φαινόμενο

Πριν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους προπονητές της νέας γενιάς, ο Γουίλ Στιλ είχε ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, ο οποίος θα μπορούσε να είχε αλλάξει για πάντα την πορεία της ζωής του