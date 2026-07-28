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«Κόπηκε» από την αστυνομία για έναν απίστευτο λόγο και έγινε… προπονητής-φαινόμενο
«Κόπηκε» από την αστυνομία για έναν απίστευτο λόγο και έγινε… προπονητής-φαινόμενο
Πριν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους προπονητές της νέας γενιάς, ο Γουίλ Στιλ είχε ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, ο οποίος θα μπορούσε να είχε αλλάξει για πάντα την πορεία της ζωής του
Ο νέος τεχνικός της Οσέρ παραχώρησε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα «L’Équipe» και αποκάλυψε μία άγνωστη πτυχή της ζωής του, όταν προσπάθησε να γίνει αστυνομικός στο Βέλγιο, αναζητώντας μία επαγγελματική επιλογή που θα του επέτρεπε να συνεχίσει παράλληλα την ενασχόλησή του με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Ωστόσο, η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς δεν κατάφερε να περάσει τις διαδικασίες επιλογής. Μία απόφαση που, όπως παραδέχεται ο ίδιος, ποτέ δεν κατάφερε να κατανοήσει πλήρως.
Ο Βέλγος προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αιτιολογήθηκε η απόρριψή του, καθώς θεωρεί πως η ταυτότητά του αποτέλεσε ουσιαστικά εμπόδιο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ωστόσο, η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς δεν κατάφερε να περάσει τις διαδικασίες επιλογής. Μία απόφαση που, όπως παραδέχεται ο ίδιος, ποτέ δεν κατάφερε να κατανοήσει πλήρως.
Ο Βέλγος προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αιτιολογήθηκε η απόρριψή του, καθώς θεωρεί πως η ταυτότητά του αποτέλεσε ουσιαστικά εμπόδιο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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