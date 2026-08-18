Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρώτη μάχη της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρώτη μάχη της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League
O δεύτερος προκριματικός γύρος του SUPERBET Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται σήμερα, με το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα AKTOR
Γεμάτο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα.
Η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League είναι προγραμματισμένη για σήμερα (18/8) στις 22:00 και θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 2.
Επιπλέον, ο δεύτερος προκριματικός γύρος του SUPERBET Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται σήμερα, με το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα AKTOR να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ στις 21:00.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/8/2026):
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32
21:00 ΣΚΑΪ Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας Superbet
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φενέρμπαχτσε – Λιόν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
Η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League είναι προγραμματισμένη για σήμερα (18/8) στις 22:00 και θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 2.
Επιπλέον, ο δεύτερος προκριματικός γύρος του SUPERBET Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται σήμερα, με το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα AKTOR να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ στις 21:00.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/8/2026):
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32
21:00 ΣΚΑΪ Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας Superbet
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φενέρμπαχτσε – Λιόν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ UEFA Champions League
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα