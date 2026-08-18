Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρώτη μάχη της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League
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Αθλητικές μεταδόσεις ΑΕΚ Λέφσκι Σόφιας Champions League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρώτη μάχη της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League

O δεύτερος προκριματικός γύρος του SUPERBET Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται σήμερα, με το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα AKTOR

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρώτη μάχη της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League
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Γεμάτο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα. 

Η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League είναι προγραμματισμένη για σήμερα (18/8) στις 22:00 και θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 2.

Επιπλέον, ο δεύτερος προκριματικός γύρος του SUPERBET Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται σήμερα, με το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα AKTOR να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ στις 21:00.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/8/2026):

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

21:00 ΣΚΑΪ Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας Superbet

Κλείσιμο
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φενέρμπαχτσε – Λιόν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ UEFA Champions League
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