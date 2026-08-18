Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν
SPORTS
Ολυμπιακός Ναΐρ Τικνιζιάν

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν

Οι ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην επισημοποίηση της απόκτησης του Αρμένιου φουλ μπακ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Ναϊρ Τικνιζιάν, ο οποίος θα τεθεί άμεσα στα υπόψιν του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μετά τον Φρόιλερ, σειρά πήρε ο Ναϊρ Τικνιζιάν για να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επισημοποίηση της απόκτησης του Αρμένιου φουλ μπακ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται στην Ελλάδα από το πρωί της Δευτέρας (17/08) και έπειτα από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρολεύκους» διάρκειας 4+1 χρόνια με απολαβές που φτάνουν το 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, η μεταγραφή θα φτάσει λίγο παραπάνω από 5 εκατ. ευρώ, τα οποία μπουν στα ταμεία του Ερυθρού Αστέρα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ, Ναΐρ Τικνιζάν (Nair Tiknizyan).

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαΐου 1999 και προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο από το καλοκαίρι του 2025 έκανε 54 συμμετοχές, εκ των οποίων τις επτά την τρέχουσα σεζόν.

Κλείσιμο
Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός έχει παίξει ακόμη σε Lokomotiv Moscow (122 συμμετοχές), CSKA Moscow (43 συμμετοχές) και Avangard Kursk.

Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Αρμενίας σε 31 αγώνες, ενώ ήταν διεθνής με τις ομάδες U19, U20 και U21 της εθνικής Ρωσίας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης