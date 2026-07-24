Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ: Κυνηγά το μεγάλο κόλπο με τον Ερνανγκόμεθ – Οι επαφές και οι δυσκολίες της υπόθεσης

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Οι άνθρωποι του «Δικεφάλου του Βορρά» εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις από την ευρωπαϊκή αγορά, αναζητώντας έναν ψηλό που θα ανεβάσει επίπεδο τη ρακέτα της ομάδας, με το όνομα του Γουίλι Ερνανγκόμεθ να βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που έχουν απασχολήσει.Δύσκολη αλλά όχι αδύνατη υπόθεσηΟ Ερνανγκόμεθ ολοκληρώνει τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα, χωρίς να έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο «καυτούς» ελεύθερους ψηλούς της ευρωπαϊκής αγοράς.Το ενδιαφέρον για τον 32χρονο είναι έντονο, καθώς αρκετοί σύλλογοι έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Παράλληλα, ο ίδιος βρίσκεται σε επαφές με ομάδες που μπορούν να του προσφέρουν πρωταγωνιστικό ρόλο, υψηλές απολαβές και συμμετοχή στην EuroLeague, στοιχεία που ανεβάζουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας για κάθε ενδιαφερόμενο.Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πως η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, ωστόσο δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια, συνεχίζοντας τις επαφές και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, ώστε να είναι έτοιμοι να κινηθούν αν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία.Το μεγάλο κίνητρο του ΙσπανούΠαρά τις δυσκολίες της υπόθεσης, υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός σέντερ θέλει να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο και να αποδείξει πως εξακολουθεί να ανήκει στην ελίτ των Ευρωπαίων ψηλών.Η τριετής παρουσία του στην Μπαρτσελόνα δεν εξελίχθηκε όπως ο ίδιος θα περίμενε, καθώς δεν κατάφερε να καθιερωθεί σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 5,6 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην EuroLeague, αριθμοί που δεν αντικατοπτρίζουν την ποιότητα και τις δυνατότητές του.Ο στόχος του πλέον είναι να βρει ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχει αυξημένο χρόνο συμμετοχής, σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της ομάδας του και την ευκαιρία να επανέλθει στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο κίνητρό του για την επόμενη επιλογή της καριέρας του.Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για μία μεταγραφή με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Την ίδια στιγμή, όμως, στον «Δικέφαλο του Βορρά» θεωρούν πως μία ενδεχόμενη συμφωνία με έναν παίκτη του βεληνεκούς του Ερνανγκόμεθ θα άλλαζε επίπεδο την ομάδα και θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις των τελευταίων ετών για τον σύλλογο.