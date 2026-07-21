Η ΑΕΚ έδωσε δανεικό τον Λιούμπισιτς στην ΛΑΣΚ, μένει μόνο η ανακοίνωση
Η ΑΕΚ έδωσε δανεικό τον Λιούμπισιτς στην ΛΑΣΚ, μένει μόνο η ανακοίνωση
Ο Κροάτης άσος θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στους πρωταθλητές Αυστρίας, οι οποίοι έχουν και οψιόν αγοράς
Στην Αυστρία θα συνεχίσει την καριέρα του, έστω και ως δανεικός, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.
Ο 27χρονος Κροάτης μέσος δίνεται από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ για την επόμενη σεζόν ενώ οι πρωταθλητές Αυστρίας έχουν και οψιόν αγοράς προκειμένου να τον αποκτήσουν με μόνιμη μεταγραφή.
Ο Λιούμπισιτς αποκτήθηκε από την Ένωση τον Ιανουάριο του 2024. Η ΑΕΚ τον είχε φέρει από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Με τα κιτρινόμαυρα αγωνίστηκε 68 φορές με 10 γκολ και 8 ασίστ.
Αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ΛΑΣΚ, που πέρυσι επέστρεψε στην κορυφή της Αυστρίας κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πρώτο από το 1965.
Ο 27χρονος Κροάτης μέσος δίνεται από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ για την επόμενη σεζόν ενώ οι πρωταθλητές Αυστρίας έχουν και οψιόν αγοράς προκειμένου να τον αποκτήσουν με μόνιμη μεταγραφή.
Ο Λιούμπισιτς αποκτήθηκε από την Ένωση τον Ιανουάριο του 2024. Η ΑΕΚ τον είχε φέρει από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Με τα κιτρινόμαυρα αγωνίστηκε 68 φορές με 10 γκολ και 8 ασίστ.
Αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ΛΑΣΚ, που πέρυσι επέστρεψε στην κορυφή της Αυστρίας κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πρώτο από το 1965.
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