Η ΑΕΚ έδωσε δανεικό τον Λιούμπισιτς στην ΛΑΣΚ, μένει μόνο η ανακοίνωση
SPORTS
ΑΕΚ Ρόμπερτ Λιούμπισιτς

Η ΑΕΚ έδωσε δανεικό τον Λιούμπισιτς στην ΛΑΣΚ, μένει μόνο η ανακοίνωση

Ο Κροάτης άσος θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στους πρωταθλητές  Αυστρίας, οι οποίοι έχουν και οψιόν αγοράς

Η ΑΕΚ έδωσε δανεικό τον Λιούμπισιτς στην ΛΑΣΚ, μένει μόνο η ανακοίνωση
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Στην Αυστρία θα συνεχίσει την καριέρα του, έστω και ως δανεικός, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. 

Ο 27χρονος Κροάτης μέσος δίνεται από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ για την επόμενη σεζόν ενώ οι πρωταθλητές Αυστρίας έχουν και οψιόν αγοράς προκειμένου να τον αποκτήσουν με μόνιμη μεταγραφή. 

Ο Λιούμπισιτς αποκτήθηκε από την Ένωση τον Ιανουάριο του 2024. Η ΑΕΚ τον είχε φέρει από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Με τα κιτρινόμαυρα αγωνίστηκε 68 φορές με 10 γκολ και 8 ασίστ.

Αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ΛΑΣΚ, που πέρυσι επέστρεψε στην κορυφή της Αυστρίας κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πρώτο από το 1965.
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