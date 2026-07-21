Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Βρε λες; Ο Τζέιμς Χάρντεν στην Ελλάδα!
Βρε λες; Ο Τζέιμς Χάρντεν στην Ελλάδα!
Ένα μεγάλο όνομα του παγκόσμιου μπάσκετ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, καθώς ο Τζέιμς Χάρντεν έφτασε στη χώρα μας μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Ο Αμερικανός γκαρντ ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη προς την Αθήνα και η παρουσία του στο αεροδρόμιο δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Η εμφάνιση του άλλοτε σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς προσέλκυσε τα βλέμματα των ταξιδιωτών και του προσωπικού που βρέθηκαν εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ή τον λόγο της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεδομένης της περιόδου και του γεγονότος ότι το NBA βρίσκεται σε καλοκαιρινή διακοπή, όλα δείχνουν πως ο Χάρντεν επέλεξε τη χώρα μας για στιγμές χαλάρωσης και διακοπών και όχι για… οτιδήποτε άλλο!
Ο 36χρονος άσος, που έχει αφήσει το στίγμα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τη φανέλα ομάδων όπως οι Ρόκετς, οι Μπρούκλιν Νετς, οι Φιλαδέλφεια 76ερς και οι Λος Άντζελες Κλίπερς, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του αμερικανικού αθλητισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ή τον λόγο της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεδομένης της περιόδου και του γεγονότος ότι το NBA βρίσκεται σε καλοκαιρινή διακοπή, όλα δείχνουν πως ο Χάρντεν επέλεξε τη χώρα μας για στιγμές χαλάρωσης και διακοπών και όχι για… οτιδήποτε άλλο!
Ο 36χρονος άσος, που έχει αφήσει το στίγμα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τη φανέλα ομάδων όπως οι Ρόκετς, οι Μπρούκλιν Νετς, οι Φιλαδέλφεια 76ερς και οι Λος Άντζελες Κλίπερς, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του αμερικανικού αθλητισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα