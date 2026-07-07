Νέα καρφιά Ιμπραΐμοβιτς για Ρονάλντο: Η Πορτογαλία πλήρωσε το τεράστιο «εγώ» του, βίντεο
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Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Πορτογαλία Ισπανία Κριστιάνο Ρονάλντο

Νέα καρφιά Ιμπραΐμοβιτς για Ρονάλντο: Η Πορτογαλία πλήρωσε το τεράστιο «εγώ» του, βίντεο

Ο Σουηδός θρύλος κριτίκαρε για ακόμα μια φορά τον Πορτογάλο σταρ για τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Μουντιάλ

Νέα καρφιά Ιμπραΐμοβιτς για Ρονάλντο: Η Πορτογαλία πλήρωσε το τεράστιο «εγώ» του, βίντεο
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Η Πορτογαλία επιστρέφει σπίτι μετά από ακόμα μια αποτυχία σε Μουντιάλ. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό ήταν το τελευταίο Παγκόσμιο του Κριστιάνο Ρονάλντο και όλα τα φώτα έπεσαν σε εκείνον. 

Και ο λόγος της… αποτυχίας, σύμφωνα με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που έχει ρόλο σχολιαστή για την αμερικανική τηλεόραση, δεν είναι άλλος από τον μεγάλο αστέρα της ομάδας, τον CR7.

Ο «Ίμπρα» σημείωσε ότι η απαίτηση του Ρονάλντο να βρίσκεται πάντα στην ενδεκάδα έκανε κακό στην ομάδα του και πως οι Πορτογάλοι φίλαθλοι θα έπρεπε να περιμένουν την πορεία της ομάδας τους…

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιμπραΐμοβιτς για Πορτογαλία και Ρονάλντο:

«Οι φίλοι της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη. Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 2026 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της επίθεσης.

Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πρόκειται για ”θρυλική ηγεσία”.

Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα του όμηρο. Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή…

Σε αυτό το σημείο, η αύρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία».

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