Νέα καρφιά Ιμπραΐμοβιτς για Ρονάλντο: Η Πορτογαλία πλήρωσε το τεράστιο «εγώ» του, βίντεο

Zlatan gives his thoughts on Ronaldo's career after playing in what could be his final FIFA World Cup@Ibra_official pic.twitter.com/pR2jhSHfiN — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

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Zlatan Ibrahimovic



"No sé porque Cristiano Ronaldo llora,si el mundial es solo una competición de 7 partidos"



💣BOOOOOOOOOOOMMMMMMMMpic.twitter.com/ifCwNP8Axt — madridblaugrana (@madridblaugrana) July 6, 2026

Η Πορτογαλία επιστρέφει σπίτι μετά από ακόμα μια αποτυχία σε Μουντιάλ. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό ήταν το τελευταίο Παγκόσμιο του Κριστιάνο Ρονάλντο και όλα τα φώτα έπεσαν σε εκείνον.Και ο λόγος της… αποτυχίας, σύμφωνα με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που έχει ρόλο σχολιαστή για την αμερικανική τηλεόραση, δεν είναι άλλος από τον μεγάλο αστέρα της ομάδας, τον CR7.Ο «Ίμπρα» σημείωσε ότι η απαίτηση του Ρονάλντο να βρίσκεται πάντα στην ενδεκάδα έκανε κακό στην ομάδα του και πως οι Πορτογάλοι φίλαθλοι θα έπρεπε να περιμένουν την πορεία της ομάδας τους…«Οι φίλοι της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη. Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 2026 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της επίθεσης.Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πρόκειται για ”θρυλική ηγεσία”.Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα του όμηρο. Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή…Σε αυτό το σημείο, η αύρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία».