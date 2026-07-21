Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Το παρασκήνιο με Γουόκαπ
Το παρασκήνιο με Γουόκαπ
Το ενδιαφέρον της Dubai BC για τον Τόμας Γουόκαπ μόνο θεωρητικό δεν είναι, καθώς η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκανε ήδη την πρώτη της επίσημη κίνηση προς τον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση
Όπως αποκάλυψαν οι Κωνσταντίνος Μελάγιες και Σπύρος Καβαλιεράτος στην εκπομπή BIG 4 by Betsson, οι Πειραιώτες δέχθηκαν πριν από λίγες ημέρες πρόταση για την παραχώρηση του διεθνούς γκαρντ. Η Dubai BC προσέφερε συνολικά 600.000 ευρώ, προτείνοντας την καταβολή 300.000 ευρώ άμεσα και ακόμη 300.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2027.
Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν ξεκάθαρη. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν καν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, απορρίπτοντας την πρόταση από την πρώτη στιγμή και ξεκαθαρίζοντας πως ο Γουόκαπ υπολογίζεται κανονικά για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ως εκ τούτου, ο παίκτης αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, τηρώντας το συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ.
Παράλληλα, ο νατουραλιζέ διεθνής με την Εθνική Ελλάδας αναζήτησε διευκρινίσεις γύρω από τα δικαιώματά του, απευθυνόμενος στην Ένωση Παικτών (ELPA). Ο στόχος του ήταν να ενημερωθεί για το κατά πόσο θα μπορούσε να διευκολύνει τη μετακίνησή του στο Ντουμπάι.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν ξεκάθαρη. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν καν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, απορρίπτοντας την πρόταση από την πρώτη στιγμή και ξεκαθαρίζοντας πως ο Γουόκαπ υπολογίζεται κανονικά για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ως εκ τούτου, ο παίκτης αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, τηρώντας το συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ.
Παράλληλα, ο νατουραλιζέ διεθνής με την Εθνική Ελλάδας αναζήτησε διευκρινίσεις γύρω από τα δικαιώματά του, απευθυνόμενος στην Ένωση Παικτών (ELPA). Ο στόχος του ήταν να ενημερωθεί για το κατά πόσο θα μπορούσε να διευκολύνει τη μετακίνησή του στο Ντουμπάι.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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