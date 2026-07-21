Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Εντάχθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία ο Ελ Κααμπί, δείτε φωτογραφίες
Εντάχθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία ο Ελ Κααμπί, δείτε φωτογραφίες
Ο Μαρονικός αρχισκόρερ του Ολυμπιακού έφτασε το πρωί της Τρίτης στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα
O Oλυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει διαθέσιμο πλέον και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο πολύπειρος επιθετικός βρισκόταν στο Μουντιάλ με την εθνική του Μαρόκου, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από τη Γαλλία.
Ακολούθως ο Ελ Κααμπί πήρε την καλοκαιρινή του άδεια για να ξεκουραστεί και επέστρεψε σήμερα (21/7/2026) στα βάσανα.
Στην ερυθρόλευκη προετοιμασία μπήκε την Δευτέρα (20/7/2026) και ο Ταρέμι, ο οποίος συμμετείχε κι αυτός στο Μουντιάλ με το Ιράν.
Ο πολύπειρος επιθετικός βρισκόταν στο Μουντιάλ με την εθνική του Μαρόκου, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από τη Γαλλία.
Ακολούθως ο Ελ Κααμπί πήρε την καλοκαιρινή του άδεια για να ξεκουραστεί και επέστρεψε σήμερα (21/7/2026) στα βάσανα.
Στην ερυθρόλευκη προετοιμασία μπήκε την Δευτέρα (20/7/2026) και ο Ταρέμι, ο οποίος συμμετείχε κι αυτός στο Μουντιάλ με το Ιράν.
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