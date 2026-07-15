Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε στην Τρίπολη, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του ο Αστέρας

Ο διεθνής μέσος θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα μετά από 10 χρόνια, «ποδοσφαιρική οικογένεια» χαρακτήρισε την ομάδα





Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτησή του, μετά τη θητεία του στη Σαουδική Αραβία.







«Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στην κιτρινομπλέ οικογένεια!



Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με έναν ποδοσφαιριστή που "γεννήθηκε" στην ομάδα μας, από τις Ακαδημίες του συλλόγου έφτασε να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο έχοντας συνολικά 401 επαγγελματικές συμμετοχές και είναι εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελλάδας.







Ο Αρκάς ποδοσφαιριστής φόρεσε για πρώτη φορά την κιτρινομπλέ φανέλα σε ηλικία 15 ετών, ξεκινώντας από τα Τμήματα Υποδομής του συλλόγου μας το 2008 και από το 2010 έγινε επαγγελματίας.



Στα έξι χρόνια παρουσίας του στον ASTERAS AKTOR, μέχρι το 2016, κατέγραψε 131 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ, αγωνίστηκε τέσσερις σεζόν στο Europa League τις δύο στους ομίλους της διοργάνωσης, έφτασε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας και ήταν αρχηγός της ομάδας μας στις σπουδαίες κιτρινομπλέ επιτυχίες.



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Ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι εκ των αρχηγών της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδας, με συνολικά 54 συμμετοχές και τρία γκολ, ενώ ως μέλος του ASTERAS AKTOR είχε καταγράψει συνολικά 30 συμμετοχές στις ομάδες υποδομής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.



Δημήτρη σε καλωσορίζουμε και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και ευχόμαστε όλοι μαζί να ζήσουμε και πάλι όμορφες κιτρινομπλέ στιγμές.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης μετά το 2016. Είναι πλέον επίσημο.Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτησή του, μετά τη θητεία του στη Σαουδική Αραβία.Ο Κουρμπέλης είναι εν ενεργεία διεθνής και ήδη μετρά 131 συμμετοχές με τη φανέλα του Αστέρα (με 3 γκολ).«Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στην κιτρινομπλέ οικογένεια!Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με έναν ποδοσφαιριστή που "γεννήθηκε" στην ομάδα μας, από τις Ακαδημίες του συλλόγου έφτασε να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο έχοντας συνολικά 401 επαγγελματικές συμμετοχές και είναι εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελλάδας.Ο Δημήτρης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1993 στο Κορακοβούνι Αρκαδίας, αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.Ο Αρκάς ποδοσφαιριστής φόρεσε για πρώτη φορά την κιτρινομπλέ φανέλα σε ηλικία 15 ετών, ξεκινώντας από τα Τμήματα Υποδομής του συλλόγου μας το 2008 και από το 2010 έγινε επαγγελματίας.Στα έξι χρόνια παρουσίας του στον ASTERAS AKTOR, μέχρι το 2016, κατέγραψε 131 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ, αγωνίστηκε τέσσερις σεζόν στο Europa League τις δύο στους ομίλους της διοργάνωσης, έφτασε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας και ήταν αρχηγός της ομάδας μας στις σπουδαίες κιτρινομπλέ επιτυχίες.Από το 2016 και για εφτά χρόνια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκού, επίσης αρχηγός του συλλόγου με συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κατάκτηση Κυπέλλου, ενώ έχει αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα με δύο ομάδες και στην Σαουδική Αραβία.Ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι εκ των αρχηγών της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδας, με συνολικά 54 συμμετοχές και τρία γκολ, ενώ ως μέλος του ASTERAS AKTOR είχε καταγράψει συνολικά 30 συμμετοχές στις ομάδες υποδομής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.Δημήτρη σε καλωσορίζουμε και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και ευχόμαστε όλοι μαζί να ζήσουμε και πάλι όμορφες κιτρινομπλέ στιγμές.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ASTERAS AKTOR 131 (3)

Παναθηναϊκός 174 (8)

Trabzonspor Kulübü 6

Fatih Karagümrük SK 16

Al-Khaleej FC 52 (3)»



Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Κουρμπέλης τονίζει: «Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να εκφράζουμε τα συναισθήματα με λόγια. Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι εδώ.



Ο ΑΣΤΕΡΑΣ αποτελεί την ποδοσφαιρική μου οικογένεια, την ομάδα που με βοήθησε να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Πάντα θα νιώθω ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους της ομάδας και ασφαλώς στους ιδιοκτήτες που άνοιξαν το δρόμο για την ποδοσφαιρική μου διαδρομή.



Θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο του ΑΣΤΕΡΑ να συσπειρωθεί γύρω από την ομάδα, τους χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας, σε αυτή την κοινή προσπάθεια δεν πρέπει να λείπει κανείς.



Ευχαριστώ για τη στήριξη, τώρα μας περιμένει σκληρή δουλειά».