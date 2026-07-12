Ολυμπιακός: Τέλος ο Στάνιτς – Για αυτή τη θέση δίνουν προτεραιότητα οι Πειραιώτες

Ο Πέταρ Στάνιτς δεν φαίνεται πως θα φορέσει τελικά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η περίπτωσή του έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί από τους «ερυθρόλευκους», με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να έχει αλλάξει κατεύθυνση