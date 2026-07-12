Ολυμπιακός: Τέλος ο Στάνιτς – Για αυτή τη θέση δίνουν προτεραιότητα οι Πειραιώτες
Ολυμπιακός: Τέλος ο Στάνιτς – Για αυτή τη θέση δίνουν προτεραιότητα οι Πειραιώτες
Ο Πέταρ Στάνιτς δεν φαίνεται πως θα φορέσει τελικά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η περίπτωσή του έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί από τους «ερυθρόλευκους», με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να έχει αλλάξει κατεύθυνση
Η απόκτηση του Ζότα Σίλβα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, αφού ο Πορτογάλος αγωνίζεται και πίσω από τον σέντερ φορ, δηλαδή στον χώρο όπου προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί και ο Σέρβος μεσοεπιθετικός. Με την προσθήκη του Ζότα, οι Πειραιώτες θεωρούν πως έχουν καλύψει τις ανάγκες τους στη συγκεκριμένη θέση και έτσι η υπόθεση Στάνιτς δεν προχώρησε.
Πλέον, το βάρος πέφτει στη μεσαία γραμμή, με τον Ολυμπιακό να έχει ως βασική μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση ενός ποιοτικού ποδοσφαιριστή για τη θέση «8». Οι άνθρωποι του συλλόγου αναζητούν έναν χαφ που θα μπορεί να συνδυάζει δημιουργία, ένταση και ισορροπία στο παιχνίδι, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Πλέον, το βάρος πέφτει στη μεσαία γραμμή, με τον Ολυμπιακό να έχει ως βασική μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση ενός ποιοτικού ποδοσφαιριστή για τη θέση «8». Οι άνθρωποι του συλλόγου αναζητούν έναν χαφ που θα μπορεί να συνδυάζει δημιουργία, ένταση και ισορροπία στο παιχνίδι, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ.
Εκεί πέφτει το βάρος της ενίσχυσης
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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