Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Αλεξανδρούπολη

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος καθώς και έξι οχήματα

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στον 'Αβαντα Αλεξανδρούπολης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση λίγο μετά τις 19:00, ενώ αντιμετωπίστηκε από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού από ένα ελικόπτερο και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
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