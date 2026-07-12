Νέα αμερικανικά χτυπήματα κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στη νήσο Κεσμ, πληροφορίες για έναν νεκρό, βίντεο
Νέα αμερικανικά χτυπήματα κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στη νήσο Κεσμ, πληροφορίες για έναν νεκρό, βίντεο
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων από τις επιθέσεις υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες
Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε μέσα στην τελευταία ώρα κύμα πληγμάτων κατά ιρανικών συστημάτων πυραύλων και αεράμυνας, καθώς και κατά μικρών σκαφών, σε διάφορα σημεία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν.
Όπως μετέδωσε το κρατικό μέσο, ο εργαζόμενος σκοτώθηκε ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του», χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε το πλήγμα. Δύο ακόμη εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.
Οι πληροφορίες έρχονται λίγη ώρα μετά τις αναφορές για εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στη θαλάσσια περιοχή του νησιού Κεσμ, σε μια ακόμη ένδειξη της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Ειδικότερα, το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars αναφέρει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) επιτέθηκαν στο Κουβέιτ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι στόχοι ήταν αμερικανικοί εκτοξευτές πυραύλων HIMARS καθώς και οι αποθήκες πυρομαχικών τους.
Τις τελευταίες ώρες, το Ομάν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με τις επιθέσεις.
Ανακοίνωση εξέδωσε επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις κατά της χώρας κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της, καθώς και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Το υπουργείο πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι η συνέχιση αυτών των επιθετικών ενεργειών συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, η οποία θα περιπλέξει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της έντασης.
Επιπλέον, το Κατάρ δήλωσε ότι θεωρεί το Ιράν νομικά υπεύθυνο για την επιθετική ενέργεια και για οποιαδήποτε συνέπεια προκύψει από αυτήν.
Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν.
Όπως μετέδωσε το κρατικό μέσο, ο εργαζόμενος σκοτώθηκε ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του», χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε το πλήγμα. Δύο ακόμη εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.
Οι πληροφορίες έρχονται λίγη ώρα μετά τις αναφορές για εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στη θαλάσσια περιοχή του νησιού Κεσμ, σε μια ακόμη ένδειξη της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
BREAKING: Iranian media reporting explosions in Bandar Abbas, Qeshm Island— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 12, 2026
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Ιρανικά χτυπήματα σε περιοχές του ΚόλπουΝωρίτερα, το Ιράν επιτέθηκε στο Κατάρ, στο Ομάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars αναφέρει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) επιτέθηκαν στο Κουβέιτ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι στόχοι ήταν αμερικανικοί εκτοξευτές πυραύλων HIMARS καθώς και οι αποθήκες πυρομαχικών τους.
Τις τελευταίες ώρες, το Ομάν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με τις επιθέσεις.
Video from Qeshm Island, Iran, following U.S. attacks on the area pic.twitter.com/5j8VKQICZK— 👑Mohammad Ali Khursheed 👑 🇮🇳 (@_mohammad_ali_7) July 12, 2026
Ανακοίνωση εξέδωσε επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις κατά της χώρας κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της, καθώς και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Το υπουργείο πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι η συνέχιση αυτών των επιθετικών ενεργειών συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, η οποία θα περιπλέξει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της έντασης.
Επιπλέον, το Κατάρ δήλωσε ότι θεωρεί το Ιράν νομικά υπεύθυνο για την επιθετική ενέργεια και για οποιαδήποτε συνέπεια προκύψει από αυτήν.
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