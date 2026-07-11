Αγωνία στον ΠΑΟΚ με Ελουστόντο, αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με την Τβέντε, δείτε βίντεο
Αγωνία στον ΠΑΟΚ με Ελουστόντο, αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με την Τβέντε, δείτε βίντεο
Ο Αρίτζ Ελουστόντο έγινε αλλαγή στο 45' στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Τβέντε, λόγω τραυματισμού
Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον Αρίτζ Ελουστόντο. Ο 32χρονος Βάσκος κεντρικός αμυντικός στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο φιλικό με τη Τβέντε τραυματίστηκε.
Αμέσως μπήκε το ιατρικό τιμ στον αγωνιστικό χώρο για να εξετάσει τον Ελουστόντο, οποίος είχε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο.
Στον ΠΑΟΚ φυσικά υπάρχει μεγάλη αγωνία για την κατάσταση του έμπειρου αμυντικού, αφού πλησιάζει και το πρώτο επίσημο ματς στις 23 Ιουλίου με αντίπαλο τη Ντιναμό Κιέβου ή την Κλουζ.
Οριστικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Ελουστόντο θα υπάρξουν τη Δευτέρα. Η αποστολή την Κυριακή επιστρέφει στην Ελλάδα και μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Ελουστόντο θα υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα.
Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε ότι ήδη έχει χάσει τον νεαρό μέσο Γιάννη Σαρρή, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό με τη Βέστερλο.
Αμέσως μπήκε το ιατρικό τιμ στον αγωνιστικό χώρο για να εξετάσει τον Ελουστόντο, οποίος είχε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο.
Στον ΠΑΟΚ φυσικά υπάρχει μεγάλη αγωνία για την κατάσταση του έμπειρου αμυντικού, αφού πλησιάζει και το πρώτο επίσημο ματς στις 23 Ιουλίου με αντίπαλο τη Ντιναμό Κιέβου ή την Κλουζ.
Οριστικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Ελουστόντο θα υπάρξουν τη Δευτέρα. Η αποστολή την Κυριακή επιστρέφει στην Ελλάδα και μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Ελουστόντο θα υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα.
Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε ότι ήδη έχει χάσει τον νεαρό μέσο Γιάννη Σαρρή, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό με τη Βέστερλο.
‼️ Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Τβέντε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους, με τον σοβαρό τραυματισμό του Αρίτζ Ελουστόντο στο φινάλε του πρώτου 45λεπτου να έχει σημαδέψει την αναμέτρηση.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 11, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: Σταύρος Σουντουλιδης#paokfc pic.twitter.com/WwD9CjHlGT
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