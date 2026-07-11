ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Αγωνία στον ΠΑΟΚ με Ελουστόντο, αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με την Τβέντε, δείτε βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Άριτζ Ελουστόντο Τβέντε

Αγωνία στον ΠΑΟΚ με Ελουστόντο, αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με την Τβέντε, δείτε βίντεο

Ο Αρίτζ Ελουστόντο έγινε αλλαγή στο 45' στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Τβέντε, λόγω τραυματισμού

Αγωνία στον ΠΑΟΚ με Ελουστόντο, αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με την Τβέντε, δείτε βίντεο
Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον Αρίτζ Ελουστόντο. Ο 32χρονος Βάσκος κεντρικός αμυντικός στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο φιλικό με τη Τβέντε τραυματίστηκε.

Αμέσως μπήκε το ιατρικό τιμ στον αγωνιστικό χώρο για να εξετάσει τον Ελουστόντο, οποίος είχε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο.

Στον ΠΑΟΚ φυσικά υπάρχει μεγάλη αγωνία για την κατάσταση του έμπειρου αμυντικού, αφού πλησιάζει και το πρώτο επίσημο ματς στις 23 Ιουλίου με αντίπαλο τη Ντιναμό Κιέβου ή την Κλουζ.

Οριστικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Ελουστόντο θα υπάρξουν τη Δευτέρα. Η αποστολή την Κυριακή επιστρέφει στην Ελλάδα και μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Ελουστόντο θα υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα.

Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε ότι ήδη έχει χάσει τον νεαρό μέσο Γιάννη Σαρρή, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό με τη Βέστερλο.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης