Συνάντηση κορυφής: Ο Γιώργος Καραγκούνης ανέβασε φωτογραφία με τη Σακίρα στη Νέα Υόρκη
SPORTS
Γιώργος Καραγκούνης Σακίρα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026

Συνάντηση κορυφής: Ο Γιώργος Καραγκούνης ανέβασε φωτογραφία με τη Σακίρα στη Νέα Υόρκη

Ο «Κάρα» βρίσκεται στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ, είδε από κοντά το Γαλλία-Μαρόκο και φωτογραφήθηκε με τη Σακίρα

Συνάντηση κορυφής: Ο Γιώργος Καραγκούνης ανέβασε φωτογραφία με τη Σακίρα στη Νέα Υόρκη
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Ο Γιώργος Καραγκούνης δε θα μπορούσε να λείψει από το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Ο άλλοτε διεθνής Έλληνας άσος βρίσκεται στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ και παρακολούθησε τον σπουδαίο προημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. 

Ένα από τα ματς, που συγκέντρωσε φυσικά όλα τα βλέμματα. 

Ο Καραγκούνης μάλιστα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, φωτογραφία με τη Σακίρα. Η σούπερ σταρ από την Κολομβία βρέθηκε και εκείνη στη Νέα Υόρκη και είδε από κοντά τον προημιτελικό. 

Η Σακίρα, όπως είναι γνωστό, έχει ερμηνεύσει το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα της, που κάνει κάτι ανάλογο, μετά το 2010.

Συνάντηση κορυφής: Ο Γιώργος Καραγκούνης ανέβασε φωτογραφία με τη Σακίρα στη Νέα Υόρκη
32 ΣΧΟΛΙΑ

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