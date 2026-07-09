Κλείνει τον Σουηδό διεθνή εξτρέμ Ταχά Αλί ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Σουηδούς

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε μια εξαιρετική μεταγραφική κίνηση, σύμφωνα με τους Σουηδούς.
Η Sportbladet αναφέρει πως απομένουν λεπτομέρειες για τη συμφωνία με τη Μάλμε, για την απόκτηση του Ταχά Αλί.
Ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Μουντιάλ. Μπήκε αλλαγή στην ήττα 5-1 από την Ολλανδία αλλά και στο νοκ άουτ παιχνίδι με τη Γαλλία (ήττα 3-0).
Ο Αλί έχει 4 συμμετοχές με την εθνική ομάδα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σουηδία, ο Αλί μάλλον δε θα αγωνιστεί στον αγώνα της Κυριακής (12/7) ανάμεσα στη Μάλμε και την Γκέτεμποργκ. Το πρωτάθλημα στη χώρα συνεχίζεται κανονικά μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από το Μουντιάλ.
Όπως τονίζουν για τη μεταγραφή απομένουν λεπτομέρειες ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μάλμε. Με τον παίκτη υπάρχει ήδη συμφωνία, τονίζουν.