Ελ Αραμπί στο Protothema Sports: Πιστεύω ότι θα περάσει το Μαρόκο στην παράταση, η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό

Δείξαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ την ποιότητά ματς, όταν φτάσαμε στα ημιτελικά.Είμαι χαρούμενος γιατί περάσαμε και πάλι στα προημιτελικά.Θα αντιμετωπίσουμε τη Γαλλία, που γνωρίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού της και τις αρετές της. Αλλά δείξαμε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, πως μπορούμε να πληγώσουμε οποιαδήποτε ομάδα.Και νομίζω πως πλέον όλες οι ομάδες, φοβούνται να παίξουν με το Μαρόκο».«Η κύρια αρετή είναι πως πρόκειται για μια ομάδα, που παίζει μπάλα. Γνωρίζουμε την ποιότητα των Μαροκινών. Είναι άρτιοι τεχνικά. Λάτρεις της ντρίμπλας. Έχουμε και δύναμη.Νομίζω πως είναι σαν τους Έλληνες.Αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα μας, έχουμε υψηλό εθνικό φρόνημα.Θέλουμε να κάνουμε περήφανο το λαό, τη χώρα μας. Αυτό είναι κίνητρο ακόμα για εμάς. Μπορούμε να το αντιληφθούμε κάθε φορά, που παίζεται ένας αγώνας της ομάδας του Μαρόκου.Γιορτάζουμε τα γκολ όλοι μαζί. Υπάρχουν οικογένειες, που έρχονται. Υπάρχουν γονείς, που ταξιδεύουν. Είναι κάτι που το βλέπουμε με τον καιρό. Βοηθά και τους παίκτες να έχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο.Όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο, βλέπουμε ανθρώπους που είναι χαρούμενοι. Που παρακολουθούν όλους τους αγώνες.Αυτό μπορεί να παρακινήσει τους παίκτες. Θέλουμε να δώσουμε αυτήν τη χαρά στη χώρα μας.Το κλειδί σε αυτό το ματς είναι να διατηρήσεις το στυλ σου. Η ομάδα είναι στιβαρή αμυντικά, έχει τα επιθετικά της όπλα. Η Γαλλία έχει δύναμη στην επίθεση, έχει τους καλύτερους παίκτες, αυτήν την στιγμή.Για μένα όμως είναι ένα ματς 50-50. Θα πρέπει να είμαστε συμπαγείς αμυντικά. Θα πρέπει την πρώτη φάση να την κάνουμε γκολ. Μετά να συνεχίζουμε όμως να παίζουμε επιθετικά.Γνωρίζουμε τη γαλλική ομάδα αλλά και αυτή μπορεί να δεχθεί γκολ».«Ναι είναι ιδιαίτερο φυσικά. Και εγώ μεγάλωσα στη Γαλλία. Σπούδασα στη Γαλλία. Αλλά βέβαια έπαιξα με την εθνική Μαρόκου. Οι γονείς μου είναι Μαροκινοί.Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε τις καταβολές μας. Είναι αλήθεια πως διασκεδάζουμε με τους Γάλλους φίλους μας. Είναι ένα ποδοσφαιρικό ματς. Δεν πρέπει να διαταράζουμε τα πράγματα.Δεν πρέπει να βάζουμε άλλα πράγματα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό δεν είναι πολιτικό ματς όπως το βλέπουν κάποιοι. Είμαστε εδώ για την αγάπη του ποδοσφαίρου.Βλέπουμε ένα ματς. Αυτό πρέπει να κρατάς, είτε νικάς, είτε χάνεις. Τελειώνει, θα είσαι χαρούμενος ή λυπημένος, αλλά μετά η ζωή συνεχίζεται.Δεν πρέπει να αλλάζουμε διάθεση ανάλογα με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.Και αυτό προσπαθώ να πω και εγώ σε ορισμένους ανθρώπους. Είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Μια ομάδα κερδίζει, μια ομάδα χάνει».«Τα προγνωστικά μου είναι ότι θα κερδίσουμε. Στην παράταση. Αν είναι πέναλτι, θα εμπιστευτώ τον τερματοφύλακά μας, τον Μπόνο. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά νομίζω θα κερδίσουμε στην παράταση.«Ο Ολυμπιακός είναι στην καρδιά μου. Ξέρω πως με εκτιμά ο κόσμος. Κάθε φορά που είμαι διακοπές στην Ελλάδα, όλοι μου φέρονται πολύ καλά.Νιώθω ευπρόσδεκτος. Είμαι χαρούμενος όποτε είμαι στην Ελλάδα. Πάντα παρακολουθώ την ομάδα. Ξέρω πως είναι στην προετοιμασία.«Ξέρω πως επέστρεψε ο Φορτούνης. Του έστειλα μήνυμα. Είμαι χαρούμενος για εκείνον.Ελπίζω ο Ολυμπιακός να λάμψει, να προκριθεί στο Champions League. Έχει την ποιότητα και το έχει αποδείξει».