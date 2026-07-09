Ελ Αραμπί στο Protothema Sports: Πιστεύω ότι θα περάσει το Μαρόκο στην παράταση, η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί
μίλησε αποκλειστικά στο Protothema Sports, την αθλητική εκπομπή από το protothema.gr.
Ο σπουδαίος Μαροκινός στράικερ αναφέρθηκε στο σπουδαίο σημερινό (23:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ματς ανάμεσα στη Γαλλία
και το Μαρόκο,
με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ.
Ο Ελ Αραμπί βέβαια ρωτήθηκε και αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό.
Αποκάλυψε μάλιστα πως έστειλε μήνυμα στον Κώστα Φορτούνη
για την επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους».
«Μέχρι στιγμής αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ιδιαίτερο. Βλέπεις τα μεγαλύτερα έθνη, που έχουν τους περισσότερους τίτλους να αποκλείονται, είτε είναι Γερμανία, Βραζιλία, είτε η Κροατία.
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, ήταν ομάδες, που έφτασαν στα προημιτελικά, ακόμα και στα ημιτελικά. Καταλαβαίνεις ότι όλα είναι περίεργα. Για μένα, το να βλέπω το Μαρόκο ακόμα στη διοργάνωση είναι σημαντικό. Και να έχει φτάσει στα προημιτελικά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί δείχνει πως είναι μια χώρα, που έχει πολλές αρετές.
Το έδειξαν στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, που ήταν στον ημιτελικό. Τώρα είμαστε εδώ εναντίον της Γαλλίας. Είναι ένα ματς πολύ δύσκολο, αλλά εδώ είμαστε, πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα. Είμαστε και η μοναδική αφρικανική ομάδα, που προκρίθηκε στα προημιτελικά» τόνισε αρχικά ο σπουδαίος Μαροκινός επιθετικός.
Αναφέρθηκε και στον Λιονέλ Μέσι, ως έναν από τους αγαπημένους του παίκτες:
«Και εγώ ως οπαδός του Μέσι επίσης είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Γιατί κατάφερε, που είναι εδώ, κατάφερε με την Αργεντινή να προκριθεί, κανείς δεν το περίμενε.
Ειδικά στην ηλικία του στα 39 του χρόνια, κάνει ότι κάνει. Δίνει ασίστ και σκοράρει. Έχει καταφέρει, να είναι ο πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση, είναι πολύ όμορφο για το ποδόσφαιρο».
Για την παρουσία, που έχει το Μαρόκο στο φετινό Μουντιάλ:
«Δεν εκπλήσσομαι. Είναι αλήθεια πως αλλάξαμε προπονητή αλλά η επίσης είναι αλήθεια ότι είναι μια συνέχεια. Ο προπονητής, που ανέλαβε την ομάδα, ήταν ο προπονητής, που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο U20.
Έτσι μπόρεσε να εντάξει στην ομάδα κάποιους νεαρούς παίκτες. Και με τους μεγαλύτερους που είναι ήδη εκεί.
Δείξαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ την ποιότητά ματς, όταν φτάσαμε στα ημιτελικά.
Είμαι χαρούμενος γιατί περάσαμε και πάλι στα προημιτελικά.
Θα αντιμετωπίσουμε τη Γαλλία, που γνωρίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού της και τις αρετές της. Αλλά δείξαμε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, πως μπορούμε να πληγώσουμε οποιαδήποτε ομάδα.
Και νομίζω πως πλέον όλες οι ομάδες, φοβούνται να παίξουν με το Μαρόκο».
Στην ερώτηση για το ποιες είναι οι αρετές της ομάδας:
«Η κύρια αρετή είναι πως πρόκειται για μια ομάδα, που παίζει μπάλα. Γνωρίζουμε την ποιότητα των Μαροκινών. Είναι άρτιοι τεχνικά. Λάτρεις της ντρίμπλας. Έχουμε και δύναμη.
Νομίζω πως είναι σαν τους Έλληνες.
Αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα μας, έχουμε υψηλό εθνικό φρόνημα.
Θέλουμε να κάνουμε περήφανο το λαό, τη χώρα μας. Αυτό είναι κίνητρο ακόμα για εμάς. Μπορούμε να το αντιληφθούμε κάθε φορά, που παίζεται ένας αγώνας της ομάδας του Μαρόκου.
Γιορτάζουμε τα γκολ όλοι μαζί. Υπάρχουν οικογένειες, που έρχονται. Υπάρχουν γονείς, που ταξιδεύουν. Είναι κάτι που το βλέπουμε με τον καιρό. Βοηθά και τους παίκτες να έχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο.
Όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο, βλέπουμε ανθρώπους που είναι χαρούμενοι. Που παρακολουθούν όλους τους αγώνες.
Αυτό μπορεί να παρακινήσει τους παίκτες. Θέλουμε να δώσουμε αυτήν τη χαρά στη χώρα μας.
Το κλειδί σε αυτό το ματς είναι να διατηρήσεις το στυλ σου. Η ομάδα είναι στιβαρή αμυντικά, έχει τα επιθετικά της όπλα. Η Γαλλία έχει δύναμη στην επίθεση, έχει τους καλύτερους παίκτες, αυτήν την στιγμή.
Για μένα όμως είναι ένα ματς 50-50. Θα πρέπει να είμαστε συμπαγείς αμυντικά. Θα πρέπει την πρώτη φάση να την κάνουμε γκολ. Μετά να συνεχίζουμε όμως να παίζουμε επιθετικά.
Γνωρίζουμε τη γαλλική ομάδα αλλά και αυτή μπορεί να δεχθεί γκολ».
Αν είναι ένα σπέσιαλ ματς, μια και αρκετοί Μαροκινοί διεθνείς έχουν γεννηθεί στη Γαλλία:
«Ναι είναι ιδιαίτερο φυσικά. Και εγώ μεγάλωσα στη Γαλλία. Σπούδασα στη Γαλλία. Αλλά βέβαια έπαιξα με την εθνική Μαρόκου. Οι γονείς μου είναι Μαροκινοί.
Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε τις καταβολές μας. Είναι αλήθεια πως διασκεδάζουμε με τους Γάλλους φίλους μας. Είναι ένα ποδοσφαιρικό ματς. Δεν πρέπει να διαταράζουμε τα πράγματα.
Δεν πρέπει να βάζουμε άλλα πράγματα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό δεν είναι πολιτικό ματς όπως το βλέπουν κάποιοι. Είμαστε εδώ για την αγάπη του ποδοσφαίρου.
Βλέπουμε ένα ματς. Αυτό πρέπει να κρατάς, είτε νικάς, είτε χάνεις. Τελειώνει, θα είσαι χαρούμενος ή λυπημένος, αλλά μετά η ζωή συνεχίζεται.
Δεν πρέπει να αλλάζουμε διάθεση ανάλογα με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Και αυτό προσπαθώ να πω και εγώ σε ορισμένους ανθρώπους. Είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Μια ομάδα κερδίζει, μια ομάδα χάνει».
Τα προγνωστικά του για το τελικό σκορ:
«Τα προγνωστικά μου είναι ότι θα κερδίσουμε. Στην παράταση. Αν είναι πέναλτι, θα εμπιστευτώ τον τερματοφύλακά μας, τον Μπόνο. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά νομίζω θα κερδίσουμε στην παράταση.
Όσο για το μήνυμά του για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο Ελ Αραμπί μίλησε με αγάπη για τους «ερυθρόλευκους»:
«Ο Ολυμπιακός είναι στην καρδιά μου. Ξέρω πως με εκτιμά ο κόσμος. Κάθε φορά που είμαι διακοπές στην Ελλάδα, όλοι μου φέρονται πολύ καλά.
Νιώθω ευπρόσδεκτος. Είμαι χαρούμενος όποτε είμαι στην Ελλάδα. Πάντα παρακολουθώ την ομάδα. Ξέρω πως είναι στην προετοιμασία.
Αποκάλυψε μάλιστα πως έστειλε και μήνυμα στον Κώστα Φορτούνη:
«Ξέρω πως επέστρεψε ο Φορτούνης. Του έστειλα μήνυμα. Είμαι χαρούμενος για εκείνον.
Ελπίζω ο Ολυμπιακός να λάμψει, να προκριθεί στο Champions League. Έχει την ποιότητα και το έχει αποδείξει».