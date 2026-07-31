Στη Λακωνία έφτασε ο καπνός από τις φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα, δείτε χάρτη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Βοιωτία Αργολίδα Καπνός Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Στη Λακωνία έφτασε ο καπνός από τις φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα, δείτε χάρτη

Στη Βοιωτία μαίνονται δύο μέτωπα με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες - Φωτιά ξέσπασε και στην Αργολίδα, με μέτωπα σε Φίχτι και Χινίτσα

Στη Λακωνία έφτασε ο καπνός από τις φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα, δείτε χάρτη
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε περιοχές της χώρας, με τους καπνούς από τα μέτωπα να διανύουν πολλά χιλιόμετρα.

Στη Βοιωτία μαίνονται δύο μέτωπα με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες. Φωτιά ξέσπασε και στην Αργολίδα, με μέτωπα σε Φίχτι και Χινίτσα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo) δημοσίευσε δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και από την οποία προκύπτει πως ο καπνός από τα μέτωπα σε Βοιωτία και Αργολίδα έφτασε μέχρι την Λακωνία.

Στη Λακωνία έφτασε ο καπνός από τις φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα, δείτε χάρτη

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