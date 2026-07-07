Μουντιάλ 2026: Η FIFA περνά στην αντεπίθεση για την υπόθεση Μπάλογκαν και κατηγορεί την UEFA για... υποκρισία

Η Διεθνής Ομοσπονδία ποδοσφαίρου απάντησε στην ανακοίνωση της UEFA για την αναστολή της ποινής στον επιθετικό των ΗΠΑ που είχε αποβληθεί στον αγώνα με τη Βοσνία





Σε δήλωση που αποδίδεται στον πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA, Μοχάμαντ αλ-Καμάλι, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από την ήττα των ΗΠΑ στη φάση των «16» από το Βέλγιο, η FIFA επέμεινε ότι «η ακύρωση των κόκκινων καρτών είναι ένα σύνηθες πειθαρχικό μέτρο» στα πρωταθλήματα που συνδέονται με την UEFA, «ωστόσο αυτό δεν προκάλεσε ποτέ ανησυχίες για παραβίαση κάποιας 'κόκκινης γραμμής'».







Η UEFA κατηγόρησε τη FIFA με μια έντονα διατυπωμένη ανακοίνωση τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι ξεπέρασε μια «κόκκινη γραμμή» που υπονόμευσε την ακεραιότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιτρέποντας στον Μπάλογκαν να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου, παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί της διοργάνωσης ορίζουν ότι οι κόκκινες κάρτες επιφέρουν αυτόματο αποκλεισμό ενός αγώνα.



Η αναβολή της τιμωρίας του Μπάλογκαν την τελευταία στιγμή, αφού αποβλήθηκε στη νίκη των ΗΠΑ στη φάση των «32» επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, είναι πρωτοφανής σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ακολούθησε έντονες πιέσεις προς τη FIFA από τον







Και πάλι, πρέπει να τονιστεί ότι στην υπό εξέταση απόφαση, η κόκκινη κάρτα δεν ακυρώθηκε. Η αναστολή των αποτελεσμάτων μιας κόκκινης κάρτας βάσει ρητής διάταξης των ισχυόντων κανονισμών είναι ένα πολύ πιο ισορροπημένο μέτρο».



Η δήλωση του αλ-Καμάλι δεν αναφέρθηκε στον ρόλο του Τραμπ, αλλά ανέφερε ότι η πειθαρχική επιτροπή ενήργησε ανεξάρτητα από την εκτελεστική της επιτροπή, της οποίας ηγείται ο πρόεδρος,



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Ο Ινφαντίνο εξέδωσε στη συνέχεια ανακοίνωση επιμένοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην απόφαση, προτού η FIFA δημοσιεύσει τα σχόλια του αλ-Καμάλι που επιχειρούσαν να διευκρινίσουν τη διαδικασία.



«Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA (όπως και κάθε άλλο δικαστικό όργανο της FIFA) είναι ανεξάρτητη, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της FIFA και τον πειθαρχικό κώδικα της FIFA», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη των δικαστικών οργάνων της FIFA πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά ορίζονται στους κανονισμούς διακυβέρνησης της FIFA, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία τους.



Δεύτερον, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA δεν ανέτρεψε την αποβολή του κ. Μπάλογκαν από τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αντίθετα, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα του κ. Μπάλογκαν ως αποτέλεσμα της κόκκινης κάρτας που του επιδείχθηκε την 1η Ιουλίου 2026.



FIFA αντεπιτέθηκε στην UEFA στον πόλεμο δηλώσεων σχετικά με την άρση της τιμωρίας του επιθετικού των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν, κατηγορώντας την για υποκρισία στην καταδίκη της απόφασης που έχει επισκιάσει τα πάντα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου Σε δήλωση που αποδίδεται στον πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA, Μοχάμαντ αλ-Καμάλι, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από την ήττα των ΗΠΑ στη φάση των «16» από το Βέλγιο, η FIFA επέμεινε ότι «η ακύρωση των κόκκινων καρτών είναι ένα σύνηθες πειθαρχικό μέτρο» στα πρωταθλήματα που συνδέονται με την UEFA, «ωστόσο αυτό δεν προκάλεσε ποτέ ανησυχίες για παραβίαση κάποιας 'κόκκινης γραμμής'».Η ανακοίνωση της FIFA υπεραμύνθηκε της αμφιλεγόμενης απόφασης να αρθεί η τιμωρία του Μπάλογκαν, περιγράφοντάς την ως «ένα ισορροπημένο μέτρο» και «κάτι που δεν είναι καινούργιο στο σύγχρονο παιχνίδι».Η UEFA κατηγόρησε τη FIFA με μια έντονα διατυπωμένη ανακοίνωση τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι ξεπέρασε μια «κόκκινη γραμμή» που υπονόμευσε την ακεραιότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιτρέποντας στον Μπάλογκαν να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου, παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί της διοργάνωσης ορίζουν ότι οι κόκκινες κάρτες επιφέρουν αυτόματο αποκλεισμό ενός αγώνα.Η αναβολή της τιμωρίας του Μπάλογκαν την τελευταία στιγμή, αφού αποβλήθηκε στη νίκη των ΗΠΑ στη φάση των «32» επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, είναι πρωτοφανής σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ακολούθησε έντονες πιέσεις προς τη FIFA από τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.«Η επανεξέταση των νομικών συνεπειών των κόκκινων καρτών στο ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι καινούργιο στο σύγχρονο παιχνίδι», ανέφερε η FIFA. «Για παράδειγμα, στην πλειονότητα των κορυφαίων πρωταθλημάτων που ανήκουν σε ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, η ακύρωση των κόκκινων καρτών είναι ένα σύνηθες πειθαρχικό μέτρο, εντούτοις αυτό δεν προκάλεσε ποτέ ανησυχίες για παραβίαση κάποιας "κόκκινης γραμμής".Και πάλι, πρέπει να τονιστεί ότι στην υπό εξέταση απόφαση, η κόκκινη κάρτα δεν ακυρώθηκε. Η αναστολή των αποτελεσμάτων μιας κόκκινης κάρτας βάσει ρητής διάταξης των ισχυόντων κανονισμών είναι ένα πολύ πιο ισορροπημένο μέτρο».Η δήλωση του αλ-Καμάλι δεν αναφέρθηκε στον ρόλο του Τραμπ, αλλά ανέφερε ότι η πειθαρχική επιτροπή ενήργησε ανεξάρτητα από την εκτελεστική της επιτροπή, της οποίας ηγείται ο πρόεδρος, Τζiάνι Ινφαντίνο Η FIFA τηρούσε σιγή ιχθύος για το θέμα από τότε που ανακοίνωσε ότι ο Μπάλογκαν θα ήταν διαθέσιμος να αντιμετωπίσει το Βέλγιο, μέχρι που ο Τραμπ δημοσιοποίησε την εμπλοκή του, δηλώνοντας σε συνέντευξη τύπου ότι είχε τηλεφωνήσει στον Ινφαντίνο ζητώντας να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα.Ο Ινφαντίνο εξέδωσε στη συνέχεια ανακοίνωση επιμένοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην απόφαση, προτού η FIFA δημοσιεύσει τα σχόλια του αλ-Καμάλι που επιχειρούσαν να διευκρινίσουν τη διαδικασία.«Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA (όπως και κάθε άλλο δικαστικό όργανο της FIFA) είναι ανεξάρτητη, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της FIFA και τον πειθαρχικό κώδικα της FIFA», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη των δικαστικών οργάνων της FIFA πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά ορίζονται στους κανονισμούς διακυβέρνησης της FIFA, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία τους.Δεύτερον, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA δεν ανέτρεψε την αποβολή του κ. Μπάλογκαν από τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αντίθετα, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα του κ. Μπάλογκαν ως αποτέλεσμα της κόκκινης κάρτας που του επιδείχθηκε την 1η Ιουλίου 2026.

Το άρθρο 66.4 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA ορίζει ότι «η αποβολή συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα». Ομοίως, το άρθρο 10.5 των κανονισμών για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 προβλέπει ότι «εάν ένας παίκτης ή αξιωματούχος της ομάδας αποβληθεί ως αποτέλεσμα απευθείας ή έμμεσης κόκκινης κάρτας (δεύτερη κίτρινη), θα αποκλείεται αυτόματα από τον επόμενο αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις».



Σύμφωνα με το άρθρο 27 του FDC (Πειθαρχικός Κώδικας της FIFA), η πειθαρχική επιτροπή της FIFA αποφάσισε να αναστείλει για μια δοκιμαστική περίοδο ενός έτους την εφαρμογή της αυτόματης ποινής αποκλεισμού που επέβαλε βάσει του άρθρου 66.4 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA και του άρθρου 10.5 των κανονισμών για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 26. Η εν λόγω αναστολή της εφαρμογής αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ειδικές συνθήκες που περιέβαλαν το περιστατικό και τα διαθέσιμα στοιχεία.



Βάσει του ίδιου άρθρου, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA έχει τη διακριτική ευχέρεια να αναστείλει την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων, εφόσον αυτά δεν σχετίζονται με χειραγώγηση αγώνων – κάτι που, φυσικά, δεν συνέβη εδώ. Θα πρέπει να προστεθεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου άρθρου δεν είναι πρωτοφανής, καθώς παρόμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.



Ο Ινφαντίνο είχε ισχυριστεί νωρίτερα ότι δεν γνώριζε την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής παρά μόνο μετά τη δημοσίευσή της. «Διαβάζω τις αποφάσεις όταν εκδίδονται. Μερικές φορές εκπλήσσομαι από αυτές. Μερικές φορές συμφωνώ μαζί τους και μερικές φορές διαφωνώ».