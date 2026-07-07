Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Παναθηναϊκός: Νωρίς το απόγευμα η άφιξη του Μπόνγκα στην Αθήνα
Παναθηναϊκός: Νωρίς το απόγευμα η άφιξη του Μπόνγκα στην Αθήνα
Ο Γερμανός φόργουορντ που τα έχει βρει σε όλα με τους «πράσινους» και θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με το πόδι πατημένο στο γκάζι στον μεταγραφικό του σχεδιασμό και μετά την άφιξη του Μπρανκού Μπαντιό, σειρά παίρνει άμεσα και ο Ίσαακ Μπόνγκα.
Ο Γερμανός φόργουορντ που τα έχει βρει σε όλα με τους «πράσινους» και θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα αφιχθεί και αυτός σήμερα και συγκεκριμένα στις 16:50 στο «Ελ. Βενιζέλος».
Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ίζακ Μπόνγκα θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ανακοινωθεί και η απόκτησή του, πιθανότατα με λίγες ώρες διαφορά από αυτή του Μπράνκου Μπάντιο.
Μετά τις δεδομένες μεταγραφές των Μπάντιο και Μπόνγκα, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει τις κινήσεις του, ψάχνοντας έναν πλέι-μέικερ και έναν σέντερ.
Ο Γερμανός φόργουορντ που τα έχει βρει σε όλα με τους «πράσινους» και θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα αφιχθεί και αυτός σήμερα και συγκεκριμένα στις 16:50 στο «Ελ. Βενιζέλος».
Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ίζακ Μπόνγκα θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ανακοινωθεί και η απόκτησή του, πιθανότατα με λίγες ώρες διαφορά από αυτή του Μπράνκου Μπάντιο.
Μετά τις δεδομένες μεταγραφές των Μπάντιο και Μπόνγκα, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει τις κινήσεις του, ψάχνοντας έναν πλέι-μέικερ και έναν σέντερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα