Μουντιάλ 2026: Απογευματινή μάχη της Αργεντινής του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο και το Ελβετία-Κολομβία
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ Αργεντινή Λιονέλ Μέσι

Μουντιάλ 2026: Απογευματινή μάχη της Αργεντινής του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο και το Ελβετία-Κολομβία

Στις 19:00 το ένα ματς και στις 23:00 το δεύτερο σήμερα με τους ποδοσφαιρόφιλους να έχουν την ευκαιρία να δουν όλη την δράση

Μουντιάλ 2026: Απογευματινή μάχη της Αργεντινής του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο και το Ελβετία-Κολομβία
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Το τελευταίο ζευγάρι των «8» του Μουντιάλ θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (07/07). Η φάση των «16» ολοκληρώνεται με δύο ακόμα σπουδαίες αναμετρήσεις, οπότε θα συμπληρωθεί το παζλ των προημιτελικών.

Στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Αργεντινή - Αίγυπτος. Λιονέλ Μέσι εναντίον Μοχάμεντ Σαλάχ θα αναμετρηθούν με έπαθλο την πρόκριση στους «8».

Η συνέχεια θα δοθεί στις 23:00. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και ο νικητής θα βρει στον δρόμο του μία εκ των Αργεντινής, Αιγύπτου. Και το ματς αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.


Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα

Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Αργεντινή - Αίγυπτος (19:00, ΕΡΤ2)
Ελβετία - Κολομβία (23:00, ΕΡΤ2)
5 ΣΧΟΛΙΑ

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