Μουντιάλ 2026: Απογευματινή μάχη της Αργεντινής του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο και το Ελβετία-Κολομβία



Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα

Το τελευταίο ζευγάρι των «8» του Μουντιάλ θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (07/07). Η φάση των «16» ολοκληρώνεται με δύο ακόμα σπουδαίες αναμετρήσεις, οπότε θα συμπληρωθεί το παζλ των προημιτελικών.Στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Αργεντινή - Αίγυπτος. Λιονέλ Μέσι εναντίον Μοχάμεντ Σαλάχ θα αναμετρηθούν με έπαθλο την πρόκριση στους «8».Η συνέχεια θα δοθεί στις 23:00. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και ο νικητής θα βρει στον δρόμο του μία εκ των Αργεντινής, Αιγύπτου. Και το ματς αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου ΚυπέλλουΑργεντινή - Αίγυπτος (19:00, ΕΡΤ2)Ελβετία - Κολομβία (23:00, ΕΡΤ2)