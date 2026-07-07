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Μουντιάλ 2026: Απογευματινή μάχη της Αργεντινής του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο και το Ελβετία-Κολομβία
Μουντιάλ 2026: Απογευματινή μάχη της Αργεντινής του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο και το Ελβετία-Κολομβία
Στις 19:00 το ένα ματς και στις 23:00 το δεύτερο σήμερα με τους ποδοσφαιρόφιλους να έχουν την ευκαιρία να δουν όλη την δράση
Το τελευταίο ζευγάρι των «8» του Μουντιάλ θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (07/07). Η φάση των «16» ολοκληρώνεται με δύο ακόμα σπουδαίες αναμετρήσεις, οπότε θα συμπληρωθεί το παζλ των προημιτελικών.
Στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Αργεντινή - Αίγυπτος. Λιονέλ Μέσι εναντίον Μοχάμεντ Σαλάχ θα αναμετρηθούν με έπαθλο την πρόκριση στους «8».
Η συνέχεια θα δοθεί στις 23:00. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και ο νικητής θα βρει στον δρόμο του μία εκ των Αργεντινής, Αιγύπτου. Και το ματς αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Αργεντινή - Αίγυπτος (19:00, ΕΡΤ2)
Ελβετία - Κολομβία (23:00, ΕΡΤ2)
Στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Αργεντινή - Αίγυπτος. Λιονέλ Μέσι εναντίον Μοχάμεντ Σαλάχ θα αναμετρηθούν με έπαθλο την πρόκριση στους «8».
Η συνέχεια θα δοθεί στις 23:00. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και ο νικητής θα βρει στον δρόμο του μία εκ των Αργεντινής, Αιγύπτου. Και το ματς αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα
Αργεντινή - Αίγυπτος (19:00, ΕΡΤ2)
Ελβετία - Κολομβία (23:00, ΕΡΤ2)
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